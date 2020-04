DGAP-News: Westwing verschiebt die ordentliche Hauptversammlung 2020 auf unbestimmte Zeit (deutsch)

Westwing verschiebt die ordentliche Hauptversammlung 2020 auf unbestimmte Zeit

03.04.2020

München, 03. April 2020

Die Westwing Group AG verschiebt ihre bislang für den 15. Mai 2020 angekündigte ordentliche Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Dies hat der Vorstand des Unternehmens im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beschlossen; das Unternehmen folgt dem Beispiel zahlreicher anderer börsennotierter Unternehmen.

Die Hauptversammlung soll innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen stattfinden, die unter dem Änderungsvorbehalt des Gesetzgebers stehen. Der genaue Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) getroffen. Die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Westwing Group AG und ihrer Dienstleister haben für das Unternehmen oberste Priorität. Mit der Verschiebung der Hauptversammlung möchte Westwing seinen Beitrag leisten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Kontakt: Lorenz Erik Wittjen General Counsel ir@westwing.de

Über Westwing Westwing ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2019 EUR 267 Mio. Umsatz. Mit seinem, Shoppable Magazine' inspiriert Westwing seine treuen, zumeist weiblichen Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 80 Prozent seiner Umsätze mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv.

Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus.

