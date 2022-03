DGAP-News: Wienerberger AG: Wienerberger unterstützt Menschen aus der Ukraine (deutsch)

Wienerberger AG: Wienerberger unterstützt Menschen aus der Ukraine

Wienerberger unterstützt Menschen aus der Ukraine

Wien, 15. März 2022 - Aktuell blickt die Welt schockiert auf den Russland-Ukraine Konflikt. In diesen dunklen Stunden hat es für Wienerberger oberste Priorität, soziale Verantwortung zu übernehmen und den Menschen rasche, zielgerichtete Hilfe zu leisten. Wienerberger unterstützt die Menschen, die am meisten betroffen sind, ab sofort in Form von Spenden, finanzieller Unterstützung und durch das zahlreiche persönliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Speziellen in den angrenzenden Nachbarländern Polen, Slowakei, Rumänien und Ungarn. Wienerberger plant, den raschen Wiederaufbau der Infrastruktur und eines sicheren Zuhauses für viele Menschen in den jeweiligen Regionen mit den Produkten des Unternehmens zu fördern.

Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch: "Wir möchten allen Leidtragenden unser tiefes Mitgefühl ausdrücken. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die flüchtenden und notleidenden Menschen so rasch als möglich unterstützen. Wir sind tief betroffen von den Auswirkungen des Konflikts und wollen als verantwortungsvolles Unternehmen einen Beitrag leisten. Im Moment geht es vorrangig darum, dass Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, mit dem Notwendigsten versorgt werden und zumindest eine sichere Schlafstelle zur Verfügung gestellt bekommen."

Aktuell haben die Mitarbeiter und das Management von Wienerberger Building Solutions und Wienerberger Piping Solutions in der Slowakei, Polen, Ungarn und Rumänien bereits erste Schritte gesetzt, um den Menschen, die an den jeweiligen Grenzen ankommen, Hilfe und Unterstützung zu leisten. Die Aktivitäten finden rund um die Produktionsstandorte statt und konzentrieren sich auf die Renovierung, Adaptierung und Einrichtung von Unterkünften, um den Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben, einschließlich der Bereitstellung von Waren des täglichen und medizinischen Bedarfs. Zahlreiche Mitarbeiter haben hier auch ihr eigenes Zuhause zur Verfügung gestellt, um Menschen in Not zu helfen. Zusätzlich werden an den Standorten vor Ort budgetäre Mittel bereitgestellt, um notwendige Güter und Ausrüstungen kaufen zu können. Das Wienerberger Headquarter steht derzeit in regelmäßigem Austausch mit allen Ländern in der die Wienerberger tätig ist und koordiniert weitere Aktivitäten und Maßnahmen, um in dieser herausfordernden Zeit den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Dazu Heimo Scheuch: "Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die sich in dieser herausfordernden Zeit für die Menschen in und aus der Ukraine engagieren. Gerade diese rasche und unkomplizierte Hilfe leistet einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der Menschen in der aktuellen Krise."

Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 215 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. EUR.

Rückfragehinweis Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 39 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 60 192-0 Fax: +43 1 60 192-10159 E-Mail: office@wienerberger.com Internet: www.wienerberger.com

