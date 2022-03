DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Greystar beim Kauf der Projektentwicklung HAR 6 in Hamburg-Harburg (deutsch)

Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Greystar beim Kauf der Projektentwicklung HAR 6 in Hamburg-Harburg

Greystar hat die innerstädtische Projektentwicklung "HAR6" in Hamburg-Harburg von BPD Immobilienentwicklung in einem Forward-Deal erworben. Der Forward Deal ist Teil von Greystars Develop-to-Core-Venture mit einem globalen institutionellen Investor zum Aufbau eines diversifizierten, hochwertigen Mietwohnungsportfolios in Deutschland und Österreich.

Auf dem direkt am Harburger Ring gelegenen rund 3.200 Quadratmeter großen Erbbaurecht entstehen in einem elfgeschossigen Neubau insgesamt 234 Micro-Apartments und frei finanzierte Mietwohnungen sowie 2.060 Quadratmeter Gewerbefläche. Weiterhin soll eine Tiefgarage mit 28 Stellplätzen geschaffen werden.

Die Projektentwicklung soll in 2024 fertiggestellt sein.

Berater der Transaktion

Das Willkie-Team unter der Leitung von Cornelia Thaler (Partnerin, Real Estate, Frankfurt) bestand aus Dr. Moritz Vettermann und Wolfgang Münchow (beide Counsel, Real Estate, Frankfurt), Philip Thürmer (Associate, Real Estate, Frankfurt) sowie Gülnaz Akin (Transaction Lawyer, Real Estate, Frankfurt). Die steuerliche Beratung übernahmen Dr. Bettina Bokeloh (Partnerin, Steuern, Frankfurt) und Dr. Wulf Kring (Counsel, Steuern, Frankfurt).

Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 1000 Anwälten mit Büros in Brüssel, Chicago, Frankfurt am Main, Houston, London, Los Angeles, Mailand, New York, Palo Alto, Paris, Rom, San Francisco und Washington. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.

Frankfurt am Main, 25. März 2022

