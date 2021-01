DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de eröffnet Online-Shop auf beliebter chinesischer Online-Plattform JD.com (deutsch)

windeln.de SE: windeln.de eröffnet Online-Shop auf beliebter chinesischer Online-Plattform JD.com

München, 26. Januar 2021: windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201 und DE000WNDL128) hat das Angebot für Kunden in China erweitert und einen Online-Shop auf der beliebten chinesischen One-Stop-Shopping-Plattform JD.com (windeln.jd.hk) eröffnet, um qualitativ hochwertige Produkte aus Deutschland online an chinesische Kunden zu verkaufen. Mit diesem zusätzlichen Vertriebskanal möchte windeln.de neue chinesische Kunden ansprechen und den Umsatz steigern. Die Plattform JD.com ermöglicht Zugang zu mehr als 400 Millionen Kunden.

Um eine schnelle und bequeme Lieferung für JD.com Kunden zu gewährleisten, liefert windeln.de alle Produkte an das JD.com Lager auf dem chinesischen Festland. Dadurch betragen die Lieferzeiten für JD.com-Kunden im Durchschnitt nur drei Tage nach der Bestellung. Insbesondere hochwertige, in Deutschland hergestellte Babynahrung wird im JD.com Shop aktuell verkauft aber auch Baby-Drogerieartikel werden dort angeboten. In den kommenden Monaten werden weitere Produkte aus der Kategorie Babyspielzeug und Transportmittel in das Angebot aufgenommen.

Matthias Peuckert, CEO von windeln.de: "Die Eröffnung des Shops auf JD.com ist Teil unserer China Strategie mit dem Ziel durch verschiedene Kanäle mehr Kunden anzusprechen, die durch unser bestehendes, exzellentes Logistiknetzwerk mit hochwertigen Babyprodukten aus Deutschland bedient werden können. Wir wollen den Umsatz mit chinesischen Kunden weiter steigern und erhalten durch den Kundenstamm von JD.com Zugang zu vielen Millionen chinesischen Familien. Der Launch des Shops ist ein Resultat der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen unserem deutschen Team in München und unserem lokalen chinesischen Team in Peking."

Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corporate.windeln.de.

