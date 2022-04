DGAP-News: windeln.de SE: windeln.de verlängert Bezugsfrist für das Bezugsangebot vom 30. März 2022 bis zum 11. Mai 2022 (deutsch)

windeln.de SE: windeln.de verlängert Bezugsfrist für das Bezugsangebot vom 30. März 2022 bis zum 11. Mai 2022

windeln.de verlängert Bezugsfrist für das Bezugsangebot vom 30. März 2022 bis zum 11. Mai 2022

München, 13. April 2022: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oder "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die ursprünglich bis 13. April 2022 (einschließlich) laufende Frist zur Ausübung der Bezugsrechte aus dem durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 30. März 2022 veröffentlichten Bezugsangebot im Zusammenhang mit der laufenden Kapitalerhöhung auf Basis des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28. Januar 2022 bis zum 11. Mai 2022 (einschließlich) zu verlängern.

Grund für die Fristverlängerung sind die Eindämmungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in der Volksrepublik China. Zwei Investoren hatten sich im Rahmen von verbindlichen Verpflichtungsvereinbarungen im Vorfeld der laufenden Kapitalerhöhung gegenüber der Gesellschaft dazu verpflichtet, nach Ablauf der Bezugsfrist Neue Aktien im Gegenwert von bis zu insgesamt EUR 5,5 Millionen im Rahmen der geplanten Privatplatzierung zu erwerben ("Verpflichtungsvereinbarungen"). Das Management dieser Investoren ist in der Volksrepublik China ansässig. Angesichts der in der Volksrepublik China anhaltenden intensiven Beschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wird es diesen Investoren aller Voraussicht nach nicht möglich sein, ihre Verpflichtungen in dem ursprünglich geplanten zeitlichen Rahmen zu erfüllen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft erwarten ohne die Erfüllung der beiden Verpflichtungsvereinbarungen im Rahmen der Privatplatzierung keine ausreichende Nachfrage, um den zusätzlichen Finanzierungsbedarf der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 zu decken. Aus diesem Grund soll die Privatplatzierung, die ursprünglich in den Tagen nach Ablauf der ursprünglich bis zum 13. April 2022 (einschließlich) laufenden Bezugsfrist stattfinden sollte, in zeitlicher Hinsicht verschoben werden, um diesen Investoren die Möglichkeit zu geben, ihren Verpflichtungen zum Erwerb der neuen Aktien im Gegenwert von bis EUR 5,5 Millionen nachzukommen.

Entsprechend soll auch die Bezugsfrist verlängert werden, um den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zu geben, während der verlängerten Frist ihre Bezugsrechte auszuüben. Auch die Frist für die Ausübung des mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 30. März 2022 ebenfalls unterbreiteten Mehrbezugsrechts wird entsprechend verlängert.

Weitere Informationen zur verlängerten Bezugsfrist, der Kapitalerhöhung und insbesondere auch zu Risikohinweisen im Zusammenhang mit einer Investition in im Rahmen des Bezugsangebots angebotene neue Aktien der Gesellschaft finden Sie in dem am 30. März 2022 im Bundesanzeiger und auf der Website von windeln.de (www.corporate.windeln.de) veröffentlichten Bezugsangebot sowie in der Bekanntmachung über die Verlängerung der Bezugsfrist, welche voraussichtlich ab dem 13. April 2022 im Bundesanzeiger sowie auf der Website von windeln.de (www.corporate.windeln.de) verfügbar sein wird.

Corporate Communications

Isabelle Trautmann Telefon: +49 611 2058 55 - 43 E-Mail: investor.relations@windeln.de

Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in der deutschsprachigen Region. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://corporate.windeln.de/.

Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.windeln.com.cn, https://windelnde.tmall.hk/, https://windeln.jd.hk/, https://m.meitun.com/mcms/LOyooKAvBO?spid=9016###

