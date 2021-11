DGAP-News: Winterzeit ist TV-Zeit: Das Beste fürs Kuschelkino vor, während und nach den Festtagen (deutsch)

Winterzeit ist TV-Zeit: Das Beste fürs Kuschelkino vor, während und nach den Festtagen

Opfikon, 19. November 2021

* Weihnachtsfans freuen sich: Vom exklusiven Weihnachtssender, über ein Hit-Radio bis hin zum Film-Adventskalender ist für beste Unterhaltung in der Vor- und Weihnachtszeit gesorgt.

* Sunrise UPC bietet ab sofort und bis Anfang 2022 verschiedene Entertainment-Pakete und Inhalte kostenlos oder zu Vorzugskonditionen an.

* Sport, Action, Komödien, Liebes-, Kinder-, Weihnachtsfilme und vieles mehr: «La Chaîne du Père Noël», das Stingray Weihnachtsradio, der Film- und Serien-Adventskalender sowie die TV-Pakete Premium Plus, MySports Pro und LA TOTALE by CANAL sorgen für viel Stimmung und Unterhaltung. Verpasste Sendungen können dank 7-Tage-Replay zu einem beliebigen Zeitpunkt angeschaut werden.

«Kalte und dunkle Wintertage sind eine gute Gelegenheit, um es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen und ein TV-Highlight zu geniessen. Ob alleine, zu zweit oder mit der Familie - wir haben das ideale Angebot. Indem unsere Kundinnen und Kunden vor und während den Festtagen unsere Premium Pakete kostenlos nutzen können, bieten wir ihnen das beste TV-Erlebnis in dieser Jahreszeit», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC.

La Chaîne du Père Noël: Der Weihnachtssender für Gross und Klein, kostenlos 20.11.2021 - 02.01.2022

Für die Kleinsten unter den französischsprachigen TV-Fans bietet Sunrise UPC vom 20.11.2021 bis zum 02.01.2022 ihren Sunrise We TV und UPC TV Kundinnen und Kunden den Pop-Up-TV-Sender La Chaîne du Père Noël kostenlos an. Dieser werbefreie TV-Sender, der in Frankreich exklusiv den Kundinnen und Kunden von Orange vorbehalten ist, verzaubert mit vielen Zeichentrickfilmen, interaktiven Spielen und Unterhaltungsshows nicht nur die Kleinen, sondern die ganze Familie.

Stingray Music: Die beste Musik zur Einstimmung auf die Festtage, kostenlos 20.11. - 02.01.2021

Beim Glühweintrinken, Weihnachtsapéro, Baum schmücken, Geschenke einpacken oder einfach so: Stingray Music bringt Sunrise We TV und UPC TV Kundinnen und Kunden mit dem speziellen Weihnachtsradio in Feststimmung. Und: auch für die Sylvesterparty und das Neujahr sind musikalische Highlights garantiert.

Filme und Serien: Der TV-Adventskalender für die ganze Familie (01.12.2021 - 02.01.2022)

Die Videothek von Sunrise UPC bietet eine riesige Auswahl an tollen Filmen. In der Adventszeit und über die Festtage profitieren die Kundinnen und Kunden (Sunrise TV/Sunrise We TV/UPC TV) darüber hinaus von wöchentlich mindestens 7 Filmen in HD-Qualität zu reduzierten Preisen ab CHF 3.-/Film; ausgewählte Neuheiten wie «Wonder Woman 1984» gibt es für CHF 5.- (statt CHF 7.90). Dabei bietet auch der Film-Adventskalender viel Unterhaltung für die ganze Familie:

* 01.12.21-07.12.21: Zeichentrickfilme Kids

* 08.12.21-14.12.21: Action Blockbuster

* 15.12.21-21.12.21: Bereit für Weihnachten

* 22.12.21-02.01.22: Fantasyfilme

Premium Plus: Das TV-Paket der Highlights, kostenlos vom 08.12.2021 - 12.01.2022

Mit Premium Plus (exklusive Starzplay) profitieren die Sunrise We TV und UPC TV Kundinnen und Kunden kostenlos (anstelle von CHF 15.-/Monat) von über 40 zusätzlichen TV-Sendern (bzw. 45 in französischer und 20 in italienischer Sprache) mit noch mehr Unterhaltung für TV-Fans jeden Alters und aller Interessen.

MySports Pro: Das Home of Hockey kostenlos bis 8.12.2021

Sunrise We TV wie auch UPC TV Kundinnen und Kunden erleben dank dem MySports Pro Paket mit mindestens 18 Sendern ab sofort bis am 8.12.2021 kostenlos packende Sportevents. Live-Spiele der National League und ausgewählte Live-Spiele der NHL, der spektakulärsten Eishockeyliga der Welt kommen so für alle ins Wohnzimmer.

LA TOTALE by CANAL: Höchster TV-Genuss in Französisch kostenlos bis 8.12.2021

15 Sender des Canal+ Paketes LA TOTALE by CANAL und damit das Beste aus Serien, Filmen und Sport im französischsprachigen Raum inklusive Canal+ Cinema und Canal+ Sport gibt es als unlimitiertes Streaming kostenlos bis zum 8.12.2021. Highlights und Blockbuster sind garantiert. Viele davon als Orginialfassung mit Untertitel. Ein Leckerbissen ebenfalls für mehrsprachige TV- und Filmfans. Sunrise We TV und UPC TV Kundinnen und Kunden, die auch nach der kostenlosen Perione nicht auf LA TOTALE by CANAL verzichten wollen, proftieren bis zum 20.12.2021 vom Spezialangebot: CHF 25.- statt für CHF 55.-/Monat (12 Monate Laufzeit und Mindestvertragsdauer).

Bestehende und neue TV Kundinnen und Kunden, welche die jeweiligen TV-Zusatzpakete von Sunrise We TV und UPC TV nicht abonniert haben, können sämtliche, kostenlos zur Verfügung gestellten TV-Zusatzpakete ohne Abschluss eines zusätzlichen Abos nutzen.

