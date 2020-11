DGAP-News: Wipro und SNP SE schließen strategische Partnerschaft, um die Unternehmenstransformation ihrer Kunden weltweit zu beschleunigen (deutsch)

Wipro und SNP SE schließen strategische Partnerschaft, um die Unternehmenstransformation ihrer Kunden weltweit zu beschleunigen

Bengaluru, Indien und Heidelberg, Deutschland - 16. November 2020: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685; NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse, und SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformation und automatisierte Datenmigration, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer Unternehmenstransformation zu unterstützen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Wipro die Datentransformationsplattform CrystalBridge(R) von SNP und den BLUEFIELD(TM)-Ansatz nutzen, um Kunden weltweit eine flexible, schnelle und sichere Migration nach SAP S/4HANA(R) zu ermöglichen. Anhand vordefinierter Szenarien ermöglicht die Plattform Unternehmen, den optimalen Transformationsansatz zu ermitteln und zu simulieren, wodurch der Aufwand reduziert und die Vorhersehbarkeit der Ergebnisse erhöht wird. Beide Unternehmen werden außerdem ein "Transformation Competence Center" aufbauen, in dem Berater von Wipro in der Anwendung des Transformationsansatzes BLUEFIELD(TM) powered by CrystalBridge(R) geschult werden und die entsprechende Zertifizierung erhalten.

Michael Eberhardt, Chief Operating Officer, SNP Schneider-Neureither & Partner SE, erläuterte: "Wir arbeiten seit über drei Jahren eng mit Wipro zusammen und haben mehrere komplexe Transformationsprojekte in verschiedenen Branchen auf unterschiedlichen Kontinenten erfolgreich umgesetzt. Mit dieser strategischen Partnerschaft festigen wir unser gegenseitiges Vertrauen und unsere gemeinsamen Bemühungen, agile und sichere Transformationsprojekte zu gewährleisten."

Harish Dwarkanhalli, President, Cloud Enterprise Platforms (CEP), Wipro Limited, kommentierte: "Die Kunden von Wipro profitieren von den gebündelten Synergien von SNP und Wipro. Diese Partnerschaft verschafft ihnen einen unantastbaren Vorteil in einer Zeit, in der Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfindung in Echtzeit für Unternehmen entscheidend sind. Unsere Investition in das "Transformation Competence Center" bekräftigt unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden und die Zusammenarbeit, die wir mit SNP pflegen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft die Innovation vorantreiben und die digitale Transformation unserer Kunden beschleunigen wird."

Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mithilfe eigens entwickelter Software: Mit der Datentransformationsplattform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELD(TM)-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 145 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ( ISIN DE0007203705 ) gelistet und wurde im März 2020 in den SDAX aufgenommen. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com.

Kontakt SNP Investor Relations: Marcel Wiskow Director Investor Relations

Kontakt SNP: Nicole Huber Executive Vice President Corporate Development

Über Wipro Limited Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse. Wir nutzen die Möglichkeiten der kognitiven Datenverarbeitung, Hyper-Automatisierung, Robotik, Cloud, Analytik und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Als Unternehmen sind wir weltweit für unser umfassendes Dienstleistungsportfolio, unser starkes Engagement für Nachhaltigkeit und unsere gute Corporate Citizenship anerkannt, beschäftigen über 180.000 engagierte Mitarbeiter und betreuen Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam entdecken wir neue Ideen und betrachten das große Ganze - für eine bessere und neue spannende Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf www.wipro.com.

Pressekontakte: Shraboni Banerjee Wipro Limited

