DGAP-News: Wirtschaftsprüfung: Deutsche Wohnen schreibt Mandat für Abschlussprüfung neu aus (deutsch)

Wirtschaftsprüfung: Deutsche Wohnen schreibt Mandat für Abschlussprüfung neu aus

^ DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Sonstiges Wirtschaftsprüfung: Deutsche Wohnen schreibt Mandat für Abschlussprüfung neu aus

04.04.2022 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wirtschaftsprüfung: Deutsche Wohnen schreibt Mandat für Abschlussprüfung neu aus

* Mandat für Gesamtkonzern und Tochterunternehmen für das Geschäftsjahr 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

* Wirtschaftsprüfer können ihr Interesse an der Teilnahme am Auswahlverfahren bis zum 21. April 2022 erklären

Berlin, 4. April 2022. Die Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen") schreibt das Mandat zur Prüfung ihres Einzel- und Konzernabschlusses sowie ihres zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 neu aus. Darunter fällt auch die Prüfung von Abschlüssen von Tochtergesellschaften.

Die Ausschreibung erfolgt im Zusammenhang mit dem Mehrheitserwerb der Vonovia an der Deutsche Wohnen. Damit soll dem Aufsichtsrat die Möglichkeit eröffnet werden, die Abschlussprüfersituation neu zu beurteilen.

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit nachgewiesener Erfahrung mit der Prüfung von kapitalmarktorientierten Immobilienkonzernen nach nationalen sowie internationalen Rechnungslegungsvorschriften können ihr Interesse an der Teilnahme am Auswahlverfahren bis zum 21. April 2022,

24:00 Uhr MEZ, erklären. Besonderen Wert wird auf ausführliche Erfahrung mit Immobilienbewirtschaftung und -bewertung sowie komplexen Entwicklungsprojekten gelegt.

Die Interessenbekundung ist - bitte ausschließlich per Email - an die folgende Adresse zu richten: Ausschreibung_AP23@DeuWo.com

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und Teil des Vonovia Konzerns. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2021 insgesamt rund 154.000 Einheiten, davon rund 151.000 Wohneinheiten und rund 3.000 Gewerbeeinheiten.

Kontakt: Telefon +49 (0)30 897 86-5413 Telefax +49 (0)30 897 86-5419 ir@deutsche-wohnen.com

04.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Wohnen SE Mecklenburgische Straße 57 14197 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89786-5413 Fax: +49 (0)30 89786-5419 E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com Internet: https://www.deutsche-wohnen.com

ISIN: DE000A0HN5C6

WKN: A0HN5C Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1318445

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1318445 04.04.2022

°