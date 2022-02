DGAP-News: WIWIN startet Finanzierungsrunde: Nachhaltige Investmentplattform will eine Million Euro per Crowdinvesting einsammeln (deutsch)

WIWIN startet Finanzierungsrunde: Nachhaltige Investmentplattform will eine Million Euro per Crowdinvesting einsammeln

Mainz, 15. Februar 2022 - Die nachhaltige Investmentplattform WIWIN startet heute eine Finanzierungsrunde über die eigene Crowd ( https://wiwin.de/wiwinner-werden). Auf diesem Weg will das Mainzer Unternehmen eine Million Euro einsammeln. Das Kapital des Crowdinvestings soll in die Weiterentwicklung von WIWIN fließen. Privatanleger/innen können sich bereits ab 250 Euro an der nachhaltigen Investmentplattform beteiligen. Die Laufzeit des digitalen Wertpapiers beträgt etwa fünf Jahre. Die Zinsen belaufen sich auf 6,5 Prozent pro Jahr. Darüber hinaus sind die Investor/innen prozentual am Betriebsergebnis vor Steuern von WIWIN beteiligt und erhalten auch eine Exit-Beteiligung.

Die nachhaltige Investmentplattform WIWIN vermittelt Kapital an Unternehmen und Projekte mit grünem Impact. Die Mission des Mainzer Unternehmens ist es, möglichst viel Geld auf die gute Seite zu bringen, und dafür macht WIWIN den Anleger/innen ein besonderes Angebot, wie Gründer und Geschäftsführer Matthias Willenbacher betont: "Noch immer fließt ein Großteil der weltweiten Finanzmittel in traditionelle Investments, die Klima, Umwelt und Gesellschaft schaden. Das wollen wir ändern, indem wir Unternehmen und Projekte mit grünem Impact mit dem nötigen Kapital versorgen. Der unbedingte Wille, die Welt ein Stück besser zu machen, treibt das gesamte WIWIN-Team an."

Investor/innen werden zu Botschaftern einer nachhaltigeren Welt

Für Matthias Willenbacher ist die Umsetzung der Nachhaltigkeitswende die größte Herausforderung unserer Zeit: "Wir müssen alles dafür tun, um unseren Impact so schnell wie möglich zu erhöhen - und wir möchten unsere Crowd dazu einladen,'WIWINner' zu werden und damit zum Botschafter für eine nachhaltigere Welt. Denn durch ein Investment in WIWIN erhöhen unsere Anlegerinnen und Anleger nicht nur ihren persönlichen Impact, sondern sie unterstützen uns auch darin, weiter zu wachsen. So haben wir wiederum die Chance, einen immer größeren Beitrag zum Gelingen der Nachhaltigkeitswende zu leisten."

Bisher haben bereits über 11.500 Investor/innen insgesamt mehr als 116 Millionen Euro über die Plattform in nachhaltige Projekte und Unternehmen investiert. Das Kerngeschäft von WIWIN ist das Crowdinvesting, bei dem Privatanleger/innen Kapital für die Finanzierung nachhaltiger Projekte bereitstellen und dafür eine Rendite erhalten. Das Corporate-Finance-Team bei WIWIN bietet zudem professionellen und institutionellen Anleger/innen exklusive Kapitalanlagen in Form von Private Placements an. Darüber hinaus wurde 2021 mit dem "WIWIN just green impact!" ein Aktienfonds gelauncht, der ausschließlich in börsennotierte Unternehmen investiert, die einen kompromisslos grünen Impact haben.

WIWIN-Ziele: Nachhaltigkeits-Scoring und eigene IT-Infrastruktur

Das frische Kapital aus der eigenen Crowdinvesting-Kampagne wird WIWIN für das weitere Wachstum einsetzen, wie Jonas Klose, Prokurist und Head of Sales bei WIWIN, erklärt: "Wir wollen ein fundiertes Nachhaltigkeits-Scoring entwickeln, damit unsere Anlegerinnen und Anleger noch besser nachvollziehen können, welchen Impact ihre Investments tatsächlich haben. Das ist in der Finanzbranche aktuell ein extrem wichtiges Thema." Unterstützt wird das Mainzer Unternehmen dabei von Prof. Julia Hartmann. Das assoziierte Beiratsmitglied von WIWIN ist Professorin für Management und Nachhaltigkeit an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden.

Ein Teil des eingesammelten Kapitals soll außerdem in die technische Weiterentwicklung fließen: "Wir haben bei unseren Kampagnen schon früh auf digitale Wertpapiere gesetzt. Die IT-Lösungen für die Durchführung unserer Crowdinvestings stammen aber bisher von externen Dienstleistern. Das wollen wir ändern, indem wir unsere eigene IT-Plattform und ein internes IT-Team aufbauen. Dadurch entwickeln wir uns vom Finanzvermittler zu einem richtigen Fintech", betont Sigrid Niederlintner, WIWIN-Prokuristin und Head of Marketing.

Pressekontakt WIWIN: Jens Secker Telefon: 0178 5540 627 Mail: presse@wiwin.de

