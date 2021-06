DGAP-News: Woonkly: Woonkly tritt als Sponsor des renommierten Blockchain-Kongresses in Dubai auf (deutsch)

Woonkly: Woonkly tritt als Sponsor des renommierten Blockchain-Kongresses in Dubai auf

Das Technologieunternehmen wird als Hauptsponsor des Global Blockchain Congress in Dubai am 21. und 22. Juni fungieren

Tallin (Estland)

Woonkly, das Start-up, das anstrebt, sich zu einem Einhorn zu entwickeln, erschließt sich als Hauptsponsor des Global Blockchain Congress in Dubai, der sich auf das dezentralisierte Finanzwesen und die sehr beliebten Non Fungible Tokens (NFTs) konzentriert, den Markt des Nahen Ostens. Bei Woonkly handelt es sich um ein estnisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung blockchainbasierter Technologieprodukte spezialisiert hat. Gründer und CEO des Unternehmens ist Daniel Santos, ein Serienunternehmer und YouTuber im Bereich Wirtschaft und Geopolitik.

"Unternehmertum ist ein jahrelanger Weg, auf dem man sich an einem Tag wie ein König fühlt und am nächsten Tag mit leeren Händen dasteht", erklärt Daniel Santos, auch als ,Mr. Santos' bekannt. Disruption ist einer der Werte von Woonkly, dessen technologische Entwicklungen DeFi und NFTs betreffen. Das Unternehmen befähigt seine Nutzer, in dem es beabsichtigt, ihnen durch Produkte wie sein NFT Decentralized Social Network die Kontrolle über ihre Daten und Finanzen zurückzugeben. Woonkly und NFTs Die Welt verändert sich und neue Technologien machen rasante Fortschritte. Woonkly nutzt diesen Trend, um diese neu entstehenden Wirtschaftssektoren durch die Entwicklung bahnbrechender Technologien zu unterstützen, so dass jeder Nutzer im Alltagsleben wie in Social Networks, bei Investitionen oder beim Kauf von Kunst von den Vorteilen der Blockchain profitieren kann. In den letzten Wochen hat das weltweite Interesse an NFTs, auch bekannt als Echtheitszertifikate für digitale Werke, sprunghaft zugenommen. Woonkly setzt auf diese Art von digitalen Assets und wird sein neues Vorzeigeprodukt in Dubai während der 7. Auflage des von der Agora Group veranstalteten Global Blockchain Congress "Celebrating DeFi And NFTs" vorstellen. Dabei handelt es sich um einen NFT-Marktplatz, der jedes digitale Asset (Bild, Audio, Text oder Video) mit wenigen Klicks in eine handelbare NFT verwandelt und außerdem das Eigentum an demselben durch eine Registrierung des Nutzers mit einer KYC (Know Your Client)-Verifizierung, einem System zur Identifizierung einer Person, sicherstellt. Woonkly heute Derzeit verfügt Woonkly über ein Team von 35 Fachleuten aus allen Geschäftsbereichen, die weltweit über mehrere Länder verteilt sind. Es wird erwartet, dass das Team bis Ende des Jahres auf 60 Personen erweitert wird. Bei der Blockchain handelt es sich um ein Ökosystem, in dem noch sehr viel zu tun bleibt. Dies stellt eine enorme Chance für Woonkly dar, da es viele Bereiche gibt, in denen Innovationen erforderlich sind und viele Bedürfnisse gedeckt werden müssen. Woonkly hat sich von einem reinen Start-up-Unternehmen mit einer Idee zu einem Unternehmen für Technologielösungen, "Woonkly Labs", entwickelt, das uns damit überraschen wird, den "Normalbürgern" die Blockchain nahe zu bringen.

