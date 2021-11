DGAP-News: WRIGLEY VON FIRST HYDROGEN SPRICHT AUF UN-KLIMAKONFERENZ (COP26) (deutsch)

WRIGLEY VON FIRST HYDROGEN SPRICHT AUF UN-KLIMAKONFERENZ (COP26)

Vancouver, B.C., 8. November 2021 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. ("FIRST HYDROGEN" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FSE:FIT) freut sich, bekannt zu geben, dass Nicholas Wrigley (nicht-geschäftsführender Direktor/Vorsitzender Vereinigtes Königreich) von First Hydrogen Limited (Vereinigtes Königreich) als Gastredner an der Diskussionsrunde von Invest Africa bei der UN-Klimakonferenz (COP26), die vom 31. Oktober bis zum 12. November 2021 im schottischen Glasgow stattfindet, teilnehmen wird. Hr. Wrigley ist zudem ein VIP-Gast bei dem Empfang, der vom britischen Ministerium für Internationalen Handel und der Formel E beim Gipfel in Glasgow abgehalten wird.

Es wurden ehrgeizige Ziele zur Reduzierung von Emissionen für das Jahr 2030 gesteckt, um das Ziel Netto-Null bis zur Mitte des Jahrhunderts zu erreichen. Brennstoffzellen (FC) und Wasserstoffantrieb sind ein Schlüssel zur Umsetzung dieses Netto-Null-Plans für die Zukunft. Die Partnerschaft zwischen Ballard Power Systems Inc. ("Ballard"), AVL Powertrain UK ("AVL") und First Hydrogen wird ihre Zusammenarbeit an einer Technologie für null Auspuffemissionen künftig weiter fortsetzen.

Das Projekt wird zwei durch Wasserstoff-Brennzellen angetriebene leichte Nutzfahrzeuge zu Demonstrationszwecken für First Hydrogen entwickeln und bauen, die für den Straßenverkehr zugelassen sind und dazu genutzt werden, die Fähigkeiten der Brennstoffzellentechnologie bei seinen im Entwicklungsstadium befindlichen leichten Nutzfahrzeugen vorzuführen. Dies bietet First Hydrogen eine Design- und Technologieplattform für die künftige Vermarktung.

Die Arbeiten am Entwicklungszentrum in Basildon UK von AVL haben bereits begonnen und die Lieferung ist für das 3. Quartal 2022 vorgesehen. Die Fahrzeuge werden mit der jüngsten Generation der Ballard FCgen(R)-LCS-Brennstoffzelle ausgerüstet, die den Fahrzeugen eine Reichweite von mehr als 500 Kilometern verleiht.

First Hydrogen hat sich aufgrund ihrer ausgewiesenen Sachkompetenz, Kooperationen und ihres Know-hows für AVL entschieden. AVL ist ein starker Partner für First Hydrogen bezüglich dessen Strategie für die Entwicklung wasserstoffbetriebener Brennstoffzellenfahrzeuge. Etwa 25 im Vereinigten Königreich ansässige Ingenieure bei AVL werden Folgendes durchführen:

* FCS-Systemspezifikation, Design, Lieferantenauswahl und virtuelle Integration. Einschließlich Abstimmung der Systeme (Brennstoffzellenstapel, Kompressor und Batterie),

* Spezifikation der Anlagenperipherie (BoP) und Spezifikation des Hochdruck-Wasserstoffsystems,

* Optimierung der FCS-Kalibrierung auf dem Prüfstand und im Fahrzeug,

* vollständiges Verpackungsdesign der Fahrzeuge und physische Integration einschließlich Fahrzeuginbetriebnahme,

* die Software- und Hardware-Entwicklung von Steuermodulen für Brennstoffzellen-Steuergeräte, Tanksteuerungen und Fahrzeug-Steuergeräte,

* AVL Drive-Bewertung für eine Leistungsbasislinie, NVH [Geräusche, Vibrationen, Rauigkeit]/ Fahrbarkeit

Dabei bieten 500 Brennstoffzellenexperten weltweit, verteilt auf drei dedizierte Brennstoffzellen-Technologiezentren, zusätzliche Unterstützung.

Nicholas Wrigley, nicht-geschäftsführender Direktor/Vorsitzender von First Hydrogen Limited, erklärte: "Wir freuen uns, mit AVL und Ballard Power bei dieser wichtigen Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Unsere Mobilitätsstrategie besteht darin, zwei Prototypen zu Demonstrationszwecken unter Nutzung einer bestehenden Elektrofahrzeug-Plattform zu entwerfen und zu bauen. Diese Demonstrationsfahrzeuge werden im Vereinigten Königreich für den Straßenverkehr zugelassen sein und werden sowohl unseren Erkenntnisgewinn über den Brennstoffzellen-Mobilitätsmarkt und die zugehörige Technologie beschleunigen als auch unseren potenziellen Kunden Echtzeit-Ergebnisse aus den Prüfstanden für ihre künftigen Wasserstoff-Mobilitätsbedürfnisse bieten. Wir führen außerdem das Design einer maßgeschneiderten Brennstoffzellenplattform für die Vermarktung einer Fahrzeugflotte, einschließlich einer Palette an Lieferwagen, Taxis und mittelgroßer Lastwagen, ein. Diese Fahrzeuge werden im Vereinigten Königreich vom First Hydrogen-Team entworfen und dort auch für den britischen Markt und den Export gebaut. First Hydrogen ist außerdem dabei, die Machbarkeit einer Produktion von grünem Wasserstoff im Vereinigten Königreich und andernorts zu bewerten, um seinen Mobilitätskunden einen vollumfänglichen Service, einschließlich des Brennstoffs, bieten zu können."

Dr. Bernadette Longridge, Entwicklungszentrum-Leiterin, AVL Powertrain UK: "Das AVL-Team ist stolz darauf, mit dem First Hydrogen-Team an der Bereitstellung von zwei Wasserstoffbrennzellen-Demonstrationsfahrzeugen zusammenzuarbeiten. Dieses Projekt bietet die Chance, die Vorteile der Brennstoffzellen-Technologien im Bereich leichter Nutzfahrzeuge aufzuzeigen, und stellt einen wichtigen Schritt dafür dar, das Potenzial von Brennstoffzellen nachzuweisen, einen Beitrag zum Erreichen des Netto-Null-Ziels bis zur Mitte des Jahrhunderts zu leisten."

Über First Hydrogen Corp. Bei First Hydrogen Corp. handelt es sich um ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge und Extraktionssysteme für überkritisches CO2 spezialisiert hat. Das Unternehmen ist gerade dabei, gemäß zwei Verträgen mit AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebenes leichtes Nutzfahrzeug zu entwerfen und zu entwickeln, das eine Reichweite von über 500 Kilometern aufweist. First Hydrogen wird außerdem durch Brennstoffzellen angetriebene Extraktionssysteme für überkritisches CO2 anbieten, wodurch es den Nutzern ermöglicht wird, die Systeme an abgelegenen Orten einzusetzen, an denen es keine Stromnetze gibt oder die Stromversorgung instabil ist. Dieses schon entwickelte Extraktionssystem für überkritisches CO2 ist bereits voll funktionsfähig und kann durch das firmeninterne, integrierte Softwarebetriebssystem aus der Ferne überwacht und unterstützt werden.

Über AVL Powertrain Limited Mit über 11.000 Mitarbeitern ist AVL das weltweit größte unabhängige Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests von Antriebssystemen in der Automobilindustrie und anderen Branchen. Ausgehend von seinem gelebten Pioniergeist liefert das Unternehmen Konzepte, Lösungen und Methoden, um die Mobilität von morgen zu gestalten. AVL entwickelt kosteneffiziente und innovative Systeme zur effektiven CO2-Reduktion und erreicht dies durch den Einsatz einer Multi-Energieträger-Strategie in allen Bereichen - von hybriden bis zu batterieelektrischen und Brennstoffzellentechnologien. Das Unternehmen unterstützt Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses von der Ideenfindung bis hin zur Serienproduktion. In den Bereichen ADAS, autonomes Fahren und Digitalisierung verfügt AVL über umfassende Kompetenzen, um die Vision einer intelligenten und vernetzten Mobilität schneller in die Realität umzusetzen. Die Leidenschaft von AVL ist Innovation. Gemeinsam mit einem internationalen Expertennetzwerk, das sich über 26 Länder erstreckt, und mit 45 Kompetenz- und Entwicklungszentren weltweit treibt AVL nachhaltige Mobilitätstrends für eine umweltbewusstere Zukunft voran. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von über 1,7 Milliarden Euro, wovon 12 % in F&E-Aktivitäten fließen.

Über Ballard Power Systems Inc. Ballard ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Die Firma entwickelt und fertigt Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen für den Schwerlastmarkt, transportable Anwendungen bzw. den Materialtransport und bietet Dienstleistungen für Technologielösungen.

Im Namen des Vorstands von FIRST HYDROGEN CORP.

"Balraj Mann" Vorsitzender & CEO 604-601-2018 investors@firsthydrogen.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft werden können. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die durch derartige zukunftsgerichtete Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen zum Geschäftsbetrieb, den geschäftlichen Aktivitäten, Finanzbedingungen, erwarteten Finanzergebnissen, Leistungen, Chancen, Gelegenheiten, Prioritäten, Zielen, fortlaufenden Zielsetzungen, Meilensteinen, Strategien und Aussichten von First Hydrogen umfassen und beinhalten unter anderem Aussagen über künftige Entwicklungen und künftige Geschäftsaktivitäten, Stärken und Strategien von First Hydrogen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden für die Zwecke der Präsentation von Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft bereitgestellt und die Leser werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen für andere Zwecke eventuell nicht geeignet sind. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung sowie anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung für Schlussfolgerungen und die Erstellung von Prognosen oder Hochrechnungen herangezogen werden können, einschließlich der Erfahrungen der Geschäftsleitung und Bewertungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen. Auch wenn die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Bewertungen zum Zeitpunkt der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denjenigen, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, abweichen. Zu den Beispielen für Risiken und Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, gehören: der Zeitpunkt und die Unvorhersagbarkeit regulatorischer Maßnahmen; regulatorische, gesetzgeberische, gesetzliche oder sonstige Entwicklungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb oder geschäftliche Aktivitäten; begrenzte Vermarktungs- und Absatzmöglichkeiten; die anfängliche Entwicklungsphase einer Branche oder eines Produkts; begrenzte Anzahl verfügbarer Produkte; Abhängigkeit von Dritten; eine ungünstige Öffentlichkeitswirkung oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine Wirtschafts- und Finanzmarktbedingungen; die Auswirkungen eines wachsenden Wettbewerbs; der Verlust von Führungspersonal in Schlüsselpositionen; Kapitalbedarf und Liquidität; Zugang zu Kapital; Zeitpunkt und Umfang von Kapitalaufwendungen; die Auswirkungen von COVID-19; Verschiebungen bei der Nachfrage nach First Hydrogen-Produkten und der Größe des Marktes; Reformen des Patentgesetzes; Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum; Interessenkonflikte und allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können somit nach diesem Datum Änderungen unterliegen. Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht zu einem anderen Datum auf diese Informationen berufen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

WEDER TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULATION SERVICE PROVIDER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

