www.fondsboutiquen.de: Zinsen, Inflation, Value Investing, Rohstoffe & Wealthmanagement - Status Quo (Ampega Investment GmbH, Wagner & Florack AG, Tresides Asset Management GmbH, Centro LAW)

1. Zinsen, Inflation, Value Investing, Rohstoffe (Veranstaltungshinweis)

Fondsboutiquen & Private Label Fonds (17.12.2021): "Das anhaltend niedrige Zinsniveau und die deutlich gestiegene Inflation stellen Anleger vor Herausforderungen: Es gibt kaum noch nominal positive Zinsen; real, also nach Abzug der Inflation, ist die Verzinsung meist negativ. Die Suche nach Alternativen führt mehr denn je zu Aktien und Rohstoffen, auch aufgrund ihres Sachwertcharakters. Doch die erfolgreiche Anlage in diesen Assetklassen setzt Kenntnis der Marktmechanismen und eine aktive Auswahl voraus. Dirk Arning ( DRESCHER & CIE AG) diskutiert mit Dominikus Wagner ( Wagner & Florack AG) für Ampega Investment GmbH), welche Unternehmen einen sehr guten Schutz vor Inflation bieten, und mit Michael Krauß ( Tresides Asset Management GmbH für Ampega Investment GmbH), mit welcher Strategie man von der Preissteigerung im Rohstoffsektor profitieren kann." (Zitat - VERANSTALTUNG / INFORMATION: Ampega - Fondsinitiatoren - Veranstaltung Björn Drescher)

2. Wealth Management - Status quo, Alternativen und der Weg in die Zukunft (Kommentar - Markus Schwingshackl, Centro LAW)

Brauchen Vermögensinhaber eigentlich noch einen Wealth Manager? Angesichts der Nachrichten über Fehlverhalten und der negativen Folgen für Anleger, der Kreativität der Branche in neue Gebührenbereiche vorzudringen und des Aufstiegs digitaler Herausforderer, die ein besonderes Kundenerlebnis und wettbewerbsfähigere Preismodelle bieten, stellt sich diese Frage durchaus. Dennoch ist die Alternative, mit verschiedenen Anbietern zu arbeiten und segmentierte Beziehungen zu koordinieren, nicht einfach umzusetzen. Dieser Artikel beleuchtet einige der Schmerzpunkte des aktuellen Wealth Management Angebots und zeigt Möglichkeiten auf, diese zu lösen.

Link zum Artikel: Wealthmanagement & Status Quo (Markus Schwingshackl)

3. FONDSBOUTIQUEN.DE & FINANZPLATZ-FRANKFURT-MAIN.DE

a) Unabhängige Asset Manager (Fondsboutiquen) erfreuen sich einer großen Beliebtheit bei privaten und institutionellen Investoren. Unabhängig von der jeweiligen Asset-Klasse (Aktien, Renten, Immobilien etc.) und von der Produktverpackung (Publikumsfonds, Spezialfonds, AIF) punkten die stark unternehmerisch geprägten Asset Manager durch Unabhängigkeit (U), Spezialisierung (S) und Authentizität (A). Zumeist liegt keine Konzernbindung vor, man konzentriert sich auf eine beziehungsweise wenige Asset-Klassen, man hat Skin-in-the-Game: Authentizität bedeutet hier, dass viele dieser eigentümergeführten Häuser die Fonds (Private Label Fonds) mit eigenem Geld starten und dass die Unternehmer (Fondsinitiatoren) für Ihre Sache "brennen". Die unabhängige Seite www.fondsboutiquen.de diskutiert mit Freude die oben genannten Themenfelder und ist für Input, Ideen und Anregungen in diesem Marktsegment dankbar: redaktion@fondsboutiquen.de

b) FRANKFURT AM MAIN bietet als Stadt immer wieder genügend Anlass zu Reibung und Politur. Einerseits wird vor dem Hintergrund von Themen wie Brexit, EZB-Politik und Finanzindustrie die Bedeutung des Wirtschaftsstandortes in den Vordergrund gestellt, andererseits wird der Stadt oft zu Unrecht eine mangelnde Attraktivität in den Bereichen wie Kultur und Lebensqualität unterstellt. Kontroverse Ansichten laden zum Dialog ein, so weit so gut. Unbestritten sind die Qualitäten Frankfurts als zentraler Standort und Multiplikator, wenn es um Themen wie Finanzkommunikation und Finanzindustrie-Events geht. Neben bekannten Formaten wie BVI Asset Management Konferenz, Institutional Money Congress oder Formaten wie Deutsches Eigenkapitalforum gibt es eine Vielzahl weniger bekannter, kleinerer Veranstaltungen. www.finanzplatz-frankfurt-main.de / redaktion@finanzplatz-frankfurt-main.de FINANZPLATZ FRANKFURT AM MAIN - LINKEDIN-KANAL

