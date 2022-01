DGAP-News: XIGEM Technologies ernennt erfahrenen Technologieexperten in sein Board of Directors (deutsch)

XIGEM Technologies ernennt erfahrenen Technologieexperten in sein Board of Directors

Xigem ernennt erfahrenen Technologieexperten in sein Board of Directors

TORONTO, ON, 26. Januar 2022 - Xigem Technologies Corporation ("Xigem" oder das "Unternehmen") (CSE:XIGM; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die wachsende Remote Economy, freut sich heute bekannt zu geben, dass Herr Ezio D'Onofrio, ein Veteran der Technologiebranche, in das Board of Directors des Unternehmens, ernannt wurde.

Herr D'Onofrio ist eine anerkannte Führungskraft mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Förderung von Wachstum und Hochleistungskulturen, insbesondere in aufstrebenden Technologiemärkten. Er war President und CEO von Globalive Communications sowie Mitglied des Board of Directors von Wind Mobile. Während seiner Tätigkeit expandierte Globalive landesweit in Kanada und wurde von Deloitte sechs Jahre in Folge zu einem der 50 bestgeführten Unternehmen Kanadas ernannt. Herr D'Onofrio war auch als President und COO der Wish Group tätig, einem Family Office mit Beteiligungen in verschiedenen Branchen, und seit 2017 leitet er das Unternehmen, das nun als Cylix Data ("Cylix") bekannt ist, das neue Business-Intelligence-Asset des Unternehmens, dessen Übernahme kürzlich bekannt gegeben wurde.

Zusätzlich zu den normalen Aufgaben eines Mitglieds des Board of Directors von Xigem wird Herr D'Onofrio die Fertigstellung und Vermarktung der KI-Technologie der nächsten Generation beaufsichtigen, die derzeit bei Cylix implementiert wird. Die erweiterte Funktionalität wird das Angebot von Cylix auf dem Markt weiter differenzieren und das Unternehmen in die Lage versetzen, einer der führenden Aggregatoren und Urheber von Unternehmens- und Personendaten auf dem Big-Data-Markt zu werden.

"Ich freue mich sehr darauf, dem Xigem-Team beizutreten und die immensen Möglichkeiten des Big-Data-Marktes zu nutzen, die sich mit großer Geschwindigkeit vor unseren Augen auftun", sagt Ezio D'Onofrio. "Die integrierte Technologie von Cylix und Xigem wird unseren adressierbaren Markt erweitern und einen überzeugenden Mehrwert für unsere Kunden schaffen, indem wir es ihnen ermöglichen, große Datenmengen zu nutzen, um ihre Geschäftsentscheidungen und -ergebnisse zu verbessern."

"Es ist uns eine Freude, Ezio in der Xigem-Familie begrüßen zu dürfen", so Brian Kalish, CEO und Mitbegründer von Xigem. "Die Aufnahme dieses erfahrenen Fachmanns ist ein beträchtlicher Vorteil, der sich aus unserer Übernahme von Cylix ergibt. Ezios Beiträge werden einen erheblichen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Stakeholder schaffen."

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. "iAgent", die patentierte Technologie des Unternehmens, FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, und Cylix, die Business-Intelligence-Engine von Xigem, geben Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden "könnten", "können", "würden" "dürften" oder "werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: die Fähigkeit von Cylix, einer der führenden und robustesten Aggregatoren und Urheber von Unternehmens- und Personendaten auf dem Big-Data-Markt zu werden; die Fähigkeit von Cylix, die KI-Technologie der nächsten Generation in seinen Produktangeboten umzusetzen und zu vermarkten; und die Fähigkeit von Cylix, sich als einer der führenden Aggregatoren und Urheber von Unternehmens- und Personendaten auf dem Big-Data-Markt zu positionieren.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die fortgesetzte kommerzielle Lebensfähigkeit und wachsende Popularität der Anwendungen des Unternehmens und von Cylix; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin umsatzbringende Anwendungen zu entwickeln und zu erwerben; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; die fortgesetzte Entwicklung der Technologien des Unternehmens und von Cylix; und das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens und von Cylix.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die Risiken, die mit der Technologie- und Datenbranche im Allgemeinen verbunden sind; den verstärkten Wettbewerb in den Technologie-, Daten- und KI-Märkten; die potenzielle zukünftige Unrentabilität der Produktangebote des Unternehmens und von Cylix; die falsche Einschätzung des Werts und der potenziellen Vorteile der Übernahme von Cylix; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen Wertverfall datenbezogener Dienstleistungen; die Unfähigkeit von Cylix, einer der führenden und robustesten Aggregatoren und Urheber von Unternehmens- und Personendaten auf dem Big-Data-Markt zu werden; die Unfähigkeit von Cylix, sein geplantes Upgrade in Höhe von 1 Million US-Dollar zu finanzieren, um seinem Produktangebot KI-Funktionen hinzuzufügen; das Risiko, dass Cylix nicht zu einem vereinheitlichenden Motor wird, der andere Schlüsseltechnologien im Portfolio von Xigem verbindet und antreibt; und Risiken in Bezug auf die Marktnachfrage nach den Produkten von Cylix.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

