Toronto, ON, 20. September 2021 - Xigem Technologies Corporation ("Xigem" oder das "Unternehmen") (CSE:XIGM; OTCQB:XIGMF; FSE:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote-Wirtschaft, freut sich bekannt zu geben, dass er am 14. September 2021 eine Absichtserklärung (die "LOI") zum Erwerb von bis zu 22 % der Stammaktien von iDealer, Inc. ("iDealer"), einem Technologieanbieter für Transportmanagement für Autohändler und andere Flottenbetreiber, abgeschlossen hat. Die Bargeldtransaktion hat einen Wert von bis zu $874.896 (die "Transaktion"), zahlbar in drei Tranchen über einen Zeitraum von fünfzehn Monaten ab dem Tag des Abschlusses der Transaktion; die dritte Tranche unterliegt der Leistung von iDealer. Darüber hinaus wird das Unternehmen einen Vertreter in den iDealer Vorstand entsenden. Diese Investition wird es Xigem ermöglichen, seinen Anteil am Gewinn (oder Verlust) nach dem Datum des Inkrafttretens der Akquisition aus den Ergebnissen von iDealer zu erfassen.

iDealer ist ein SaaS-basiertes Transport-, Versand- und Routing-Management-System, das auf einer proprietären KI-Technologie (künstliche Intelligenz) basiert. In seiner derzeitigen Form automatisiert iDealer die Auslieferung, bietet optimales Routing und verwaltet Änderungen in Echtzeit für Autohändler und ihre diensthabenden Fahrer, wenn sie Kunden und Teile transportieren, ein geschäftskritischer "Last Mile"-Vorgang. iDealer rationalisiert den Betrieb der Fahrer im Unternehmen, senkt die Kosten pro Fahrt und die durchschnittliche Wartezeit der Kunden, beseitigt Fehler und verbessert die allgemeine Kundenzufriedenheit.

iDealer bietet drei Produkte an, um die Effizienz der Geschäfte der Händler zu steigern, darunter: Kostenloser Shuttle-Service, Parkservice und Ersatzteilmanagement. Die SaaS-Plattform von iDealer ist von den Autohändlern in Nordamerika und Australien gut aufgenommen worden und wurde bei Händlern aller großen Automobilmarken implementiert. Die von iDealer erhobenen Daten zeigen, dass diese Händler durchschnittliche eine 9-fache Rendite aus der Investition in die iDealer-Lösung erzielt haben. iDealer hat außerdem eine exklusive Integrationspartnerschaft mit Uber for Business, um: um Situationen hoher Nachfrage zu managen, Servicebereiche für iDealer-Benutzer zu erweitern, die durchschnittlichen Fahrkosten zu senken und den Betreibern zu ermöglichen, ihre eigene Flottengröße zu optimieren.

"iDealer erweitert und ergänzt das wachsende Portfolio von Xigem an SaaS-Plattformen für die Remote-Wirtschaft um einen Zugang zum Markt für Automobilhändler in einer Billion-Dollar-Höhe und verbessert die Fähigkeit von Xigem, in andere vertikale Branchen einzusteigen, in denen die Echtzeitüberwachung und Kommunikation mit Flotten von grundlegender Bedeutung für ihren Erfolg ist", sagte Anton Tikhomirov, Chief Technology Officer von Xigem. "Diese Investition passt gut zu unserer Strategie, ein Portfolio von Technologien zusammenzufassen, die in der Lage sind, traditionelle Geschäftsmodelle radikal zu verbessern."

Der Markt für Autohändler wird voraussichtlich 2021 rund 1 Billion US-Dollar erreichen. [1] Laut McKinsey & Company tragen Ersatzeil- und Serviceabteilungen immer mehr zum Gewinn des Händlergeschäfts bei. Händler können Veränderungen bewältigen, indem sie die Betriebseffizienz verbessern und Prozesse digitalisieren, um eine ansprechendere Kundenerfahrung zu schaffen. [2] iDealer bietet ihnen eine Lösung.

"Wir freuen uns, Xigem als strategischen Investor zu begrüßen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", sagte Sergey Nekipelov, CEO von iDealer. "Wir werden dieses Kapital in die Weiterentwicklung und Kommerzialisierung unserer Technologie investieren, um unseren Kunden in der Automobilindustrie und darüber hinaus neue Lösungen und zusätzlichen Nutzen zu bieten."

Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein, vorbehaltlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der Durchführung endgültiger Vereinbarungen und des Erhalts etwaiger behördlicher Genehmigungen. Die Transaktion wird als "Arm's Length"-Transaktion betrachtet und es wird keine Vermittlungsprovision fällig.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. "iAgent", die patentierte Technologie des Unternehmens, gibt Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies Twitter: @XigemTech Facebook: @xigemtechnologies LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig an Begriffen wie "können", "sollten", "annehmen", "erwarten", "Potenzial", "glauben", "beabsichtigen" oder ihrer Verneinung bzw. ähnlichen Ausdrücken erkannt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: den erwarteten Zeitrahmen und Abschluss der Transaktion; den Abschluss einer definitiven Vereinbarung durch die Parteien; den Eingang aller erforderlichen behördlichen Genehmigung beim Unternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion zu finanzieren; die Fähigkeit von iDealer, ein Wachstum im Automobilhändlermarkt zu erzielen; und die Fähigkeit von iDealer, in andere Sektoren zu expandieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Solche Risiken und Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, die behördliche, börsenrechtlich und/oder sonstige Genehmigungen zu sichern oder zu behalten, die für die geplante Fortführung seiner Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Obwohl die Geschäftsführung der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, werden die Leser davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht zugesichert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen diese basieren, eintreten werden. Diese Informationen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung zwar für angemessen hält, können sich als unwahr herausstellen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, anschließenden Ereignissen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin präsentiert werden, sind nicht als Leitfaden oder Prognosen für die Zeiträume, auf die hierin Bezug genommen wird, oder zukünftige Zeiträume gedacht. Insbesondere sind ehemalige Leistungen kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Ergebnisse des Unternehmens in dieser Pressemeldung sind möglicherweise kein Hinweis auf bzw. keine Vorhersage der zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation

Für das Unternehmen Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel: (647) 250-9824 ext.4

Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

www.xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! [1] Quelle: IBISWorld, "New Car Dealers in the US - Market Size 2005-2027" [2] Quelle: McKinsey, "As dramatic disruption comes to automotive showrooms, proactive dealers can benefit greatly," January 2019.

