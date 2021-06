DGAP-News: Xigem Technologies meldet Abschluss einer Privatplatzierung und Ausgabe von Aktienoptionen und Warrants (deutsch)

Xigem Technologies meldet Abschluss einer Privatplatzierung und Ausgabe von Aktienoptionen und Warrants

^ DGAP-News: XIGEM Technologies / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges Xigem Technologies meldet Abschluss einer Privatplatzierung und Ausgabe von Aktienoptionen und Warrants

02.06.2021 / 08:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Xigem Technologies meldet Abschluss einer Privatplatzierung und Ausgabe von Aktienoptionen und Warrants

Toronto, 2. Juni 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FWB:2C1) ("Xigem" oder das "Unternehmen"), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung (die "Platzierung") von 4.135.048 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,1575 CAD pro Einheit (der "Ausgabepreis") abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 651.270,07 CAD erzielt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital von Xigem (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant von Xigem (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine "zusätzliche Aktie") von Xigem zum Preis von 0,23 CAD pro zusätzliche Aktie. Die Stammaktien, Warrants und zusätzlichen Aktien sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden.

In Verbindung mit der Platzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen von insgesamt 32.537,75 CAD in bar und begab 257.382 Stammaktienkaufwarrants (die "Vermittler-Warrants") an qualifizierte Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten zum Erwerb einer Einheit zum Ausgabepreis.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Weiterentwicklung seines Geschäftsplans und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es 200.000 Incentive-Aktienoptionen, die am 30. April 2021 gewährt wurden, annulliert und neue Aktienoptionen und Warrants begeben hat. Gemäß seinem Aktienoptionsplan hat das Unternehmen 100.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") an ein neues Mitglied des Advisory Board des Unternehmens emittiert.

ede Option berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,35 CAD; die Optionen werden sofort freigegeben. Das Unternehmen hat außerdem 200.000 Warrants (die "Warrants") an andere Mitglieder seines Advisory Board begeben. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von fünf Jahren zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,35 CAD. Die Optionen und Warrants wurden am 1. Juni 2021 vom Board of Directors von Xigem gewährt und genehmigt.

Die Platzierung stellt eine "Related Party Transaction" (in etwa: Transaktion mit einer nahestehenden Partei) gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar, da Insider des Unternehmens im Rahmen der Platzierung 516.000 Einheiten gezeichnet haben. Das Unternehmen macht von den in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Befreiungen von den Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 Gebrauch, da das Unternehmen nicht an einem der angeführten Märkte notiert und da der Verkehrswert der Beteiligung der Insider an der Platzierung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens im Einklang mit MI 61-101 entspricht. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) in Bezug auf die "Related Party Transaction" mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der Platzierung eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hielt, um die Platzierung zügig abzuschließen.

Diese Pressemeldung stellt kein Vermittlungs- oder Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht nach dem United

States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine US-Registrierung besteht oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der US-Registrierungspflicht vorliegt.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. Beginnend mit "iAgent", der patentierten Technologie des Unternehmens, gibt das Portfolio von Xigem Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

www.xigemtechnologies.com

Instagram: @xigemtechnologies Twitter: @XigemTech Facebook: @xigemtechnologies LinkedIn: www.linkedin.com/company/xigem-technologies

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Xigem ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Xigem, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (falls zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Xigem der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen sich einige der Kontrolle von Xigem entziehen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Xigem lehnt jede Absicht ab und hat keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben,

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

QUELLE: Xigem Technologies Corporation Für das Unternehmen Brian Kalish, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie unter: Tel: (647) 250-9824 ext.4 Anleger: investors@xigemtechnologies.com

Medien: media@xigemtechnologies.com

www.xigemtechnologies.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

02.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: XIGEM Technologies 67-70 Great Gulf Drive L4K 0K7 Vaughan Kanada Internet: https://www.xigemtechnologies.com/ EQS News ID: 1203388

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1203388 02.06.2021

°