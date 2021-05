DGAP-News: Xlife Sciences AG: Börsennotierung einer Projektgesellschaft (deutsch)

Xlife Sciences AG: Börsennotierung einer Projektgesellschaft

^ DGAP-News: Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Börsengang Xlife Sciences AG: Börsennotierung einer Projektgesellschaft

12.05.2021 / 14:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MEDIENINFORMATION

Xlife Sciences AG (XLS): Börsennotierung einer Projektgesellschaft

Vitruvia Medical AG seit gestern an der Börse München

Die Aktien der Vitruvia Medical AG sind seit gestern an der Börse München handelbar. Die in Deutschland und der Schweiz ansässige Vitruvia entwickelt als Projektgesellschaft der Xlife Sciences AG (XLS) Kreislaufsysteme für hochkomplexe Medizinprodukte. Der Ausgabekurs der Aktie lag mit EUR 22.60 über den Erwartungen.

Mit der erfolgten Börsennotierung hat die Vitruvia Medical Services einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens erreicht. Die Stadt München gilt insbesondere durch die enge Vernetzung zwischen akademischer Forschung und Industrie als führender Technologie-Standort in Deutschland. Für die Xlife Sciences AG resultiert mit der Kotierung an der Börse München eine signifikante Höherbewertung der Firma im Projektportfolio.

Über die Vitruvia Medical AG Vitruvia Medical AG ist in Europa die führende Unternehmensgruppe der Circular Economy im Medizinbereich. Der Fokus liegt auf innovativen Kreislaufsystemen für hochkomplexe Medizinprodukte, insbesondere der roboterassistierten Chirurgie. Ergänzt durch Handel, Reparatur von Medizinprodukten sowie Beratungs-, Qualifizierungs- und Serviceleistungen unterstützt Vitruvia Krankenhäuser bei der Transformation ihrer OPs hin zu höherer Wertschöpfung, größerer Sicherheit und maximaler Ressourcenschonung. So vereint Vitruvia innovative und nachhaltige Lösungen für den medizinisch-technischen Fortschritt, Kundennutzen und wirtschaftlichen Erfolg.

Über die Xlife Sciences AG Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch

Auskünfte an Medienschaffende: Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences AG, Tel. +41 44 385 84 60, oliver.baumann@xlifesciences.com

12.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Xlife Sciences AG Klausstrasse 19 8008 Zürich Schweiz Telefon: 0041 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch

ISIN: CH0461929603

WKN: A2PK6Z Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1195944

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1195944 12.05.2021

°