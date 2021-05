DGAP-News: Xlife Sciences AG: Xlife ist neu im MSCI Word Micro Cap Index und erhält weiter Publizität (deutsch)

Xlife Sciences AG: Xlife ist neu im MSCI Word Micro Cap Index und erhält weiter Publizität

Xlife im MSCI World Micro Cap Index Per Handelsstart am kommenden 28. Mai wird die Xlife Sciences AG in den MSCI World Micro Cap Index aufgenommen. Der Index repräsentiert global fast 6'000 Unternehmen mit (noch) kleiner Marktkapitalisierung in 23 industrialisierten Ländern. Xlife wird im Sub-Index Deutschland vertreten sein.

Xlife als "Hot Deal" im Online-Magazin "Börse Online" Die Xlife Sciences AG wurde vom Online-Anlegermagazin "Börse Online" zum "Hot Deal" der Woche gekürt. Im spannenden Beitrag von Jörg Lang (siehe Anhang) wird das Alleinstellungsmerkmal der Xlife wie auch das grosse Potential des Projektportfolios mit den anstehenden Exits und insbesondere dem geplanten Börsengang der Veraxa besonders hervorgehoben.

Xlife-CEO im Interview mit Researcher Philipp Haas Am vergangenen 15. Mai hat der Ex-Fondanalyst und Investment Researcher Philipp Haas Xlife-CEO Oliver R. Baumann zum ausführlichen Interview gebeten.

Link zum Interview: https://www.youtube.com/watch?v=kHzVBiZVbmk

Über die Xlife Sciences AG Die Xlife Sciences AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept-Phase. Die Xlife Sciences AG ermöglicht damit ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch

Auskünfte an Medienschaffende: Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences AG, Tel. +41 44 385 84 60, oliver.baumann@xlifesciences.com

