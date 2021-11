YOC AG: YOC AG mit Umsatzwachstum von rund 20 % in den ersten neun Monaten 2021 - VIS.X(R) Plattform führt zu weiterem Ausbau der Profitabilität in Q4/2021

^ DGAP-News: YOC AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung YOC AG: YOC AG mit Umsatzwachstum von rund 20 % in den ersten neun Monaten 2021 - VIS.X(R) Plattform führt zu weiterem Ausbau der Profitabilität in Q4/2021

03.11.2021 / 06:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

YOC AG mit Umsatzwachstum von rund 20 % in den ersten neun Monaten 2021 - VIS.X(R) Plattform führt zu weiterem Ausbau der Profitabilität in Q4/2021

Berlin, 03. November 2021 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG ( ISIN DE0005932735 ) verzeichnet für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2021 ein Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von rund 20 % auf 11,7 Mio. EUR (H1/2020: 9,8 Mio. EUR). Der Wachstumstrend, der durch die unternehmenseigene Technologieplattform VIS.X(R) getrieben wird, setzt sich somit weiter fort.

In Konsequenz dessen verbessert die Gesellschaft per September 2021 das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* auf nunmehr 1,2 Mio. EUR (9M/2020: 1,0 Mio. EUR).

Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG: "Wir werden unsere ausgegebenen Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2021 aller Voraussicht nach am oberen Ende der Prognosespanne erreichen. Auch im laufenden vierten Quartal wird uns der kontinuierlich wachsende Handel über unsere Plattform VIS.X(R) zu einem weiteren Ausbau der Profitabilität führen. Dementsprechend erwarten wir einen Jahresumsatz in Höhe von rund 18 Mio. EUR (Prognose März 2021: 17,0 Mio. EUR bis 18,0 Mio. EUR), ein EBITDA in Höhe von mindestes 2,2 Mio. EUR (Prognose März 2021: 1,8 Mio. EUR bis 2,3 Mio. EUR) sowie im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von mindestens 1,2 Mio. EUR (Prognose März 2021: 0,8 Mio. EUR bis 1,3 Mio. EUR) im Geschäftsjahr 2021."

Die YOC AG wird den Bericht zum Dritten Quartal 2021 planmäßig am 17. November 2021 veröffentlichen.

* EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2020 (erhältlich unter https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

Über YOC

YOC ist ein börsennotiertes Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Durch die Kombination der eigenen programmatischen Handelsplattform VIS.X(R) und den YOC High-Impact Werbeformaten ermöglicht das Unternehmen ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X(R) und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung von VIS.X(R). YOC ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Kontakt

YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 ir@yoc.de www.yoc.com

03.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com

ISIN: DE0005932735

WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1245552

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1245552 03.11.2021

°