DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Bezugsquote der Barkapitalerhöhung bei 60 % (deutsch)

28.04.2022

Corporate News der Your Family Entertainment AG ( WKN A161N1 / ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ / ISIN DE000A3MQDJ8)

Your Family Entertainment AG: Bezugsquote der Barkapitalerhöhung bei 60 %

München, den 28. April 2022

Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (YFE), München, (ISIN DE000A161N14 und ISIN DE000A3MQDJ8) hat am 23. März 2022 eine Barkapitalerhöhung von derzeit EUR 13.031.530,00 um bis zu EUR 2.004.850,00 auf bis zu EUR 15.036.380,00 beschlossen.

Von den Altaktionären wurden im Rahmen des Bezugsangebots, welches gestern endete, insgesamt ca. 1,2 Mio Aktien bezogen, dies entspricht einer Bezugsquote von rund 60 %. Der Ausgabebetrag beträgt 3,00 EUR je Aktie, der Bruttoemissionserlös aus dem Bezugsangebot somit ca. 3,6 Mio. EUR.

Das Private Placement der restlichen ca. 0,8 Mio. Aktien soll bis voraussichtlich 6. Mai 2022 laufen und wird von der SMC Investmentbank AG (kontakt@smc-investmentbank.de) begleitet.

Der Emissionserlös soll u. a. für den Ausbau des internationalen Channel-Geschäfts, für die Neuauflage bekannter Figuren aus dem YFE-Universum und für die weitere Erschließung des Wachstumsmarkts "Streaming/Video-on-Demand" verwendet werden.

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN A161N1 / ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ / ISIN DE000A3MQDJ8; Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Kontakt Your Family Entertainment AG Michael Huber Chief Financial Officer Türkenstraße 87 80799 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: michael.huber@yfe.tv

28.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Türkenstraße 87 80799 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv

ISIN: DE000A161N14

WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1338553

