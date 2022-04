DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Familiensender RiC TV jetzt auf MagentaTV bei der Deutschen Telekom und in HD-Qualität verfügbar (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Familiensender RiC TV jetzt auf MagentaTV bei der Deutschen Telekom und in HD-Qualität verfügbar

Your Family Entertainment AG: Familiensender RiC TV jetzt auf MagentaTV bei der Deutschen Telekom und in HD-Qualität verfügbar

München, 12.04.2022 - Die Your Family Entertainment AG gibt heute ihre neue Partnerschaft mit MagentaTV, dem TV-Service der Deutschen Telekom bekannt. Der beliebte Familiensender RiC TV steht seit dem 05.04.2022 allen Kunden von MagentaTV in Deutschland zur Verfügung. Daneben verkündet die Your Family Entertainment AG, dass RiC TV nun auch in HD-Qualität verfügbar ist.

Die Zusammenarbeit mit MagentaTV ermöglicht es der Your Family Entertainment AG, ihren Werbepartnern eine um 4 Millionen Kunden erweiterte Reichweite des Senders bieten zu können. Die unterhaltsamen und lehrreichen Inhalte von RiC TV stellen eine perfekte Ergänzung des bestehenden Portfolios von MagentaTV für Kinder und Familien dar.

Der Familiensender RiC TV begeistert seit fast 10 Jahren Kinder und Familien im deutschsprachigen Raum mit seinen unterhaltsamen, lehrreichen und gewaltfreien Programmen. Der Sender ist breitflächig verfügbar über IPTV, Live-Streaming, YouTube und Mobile-TV und wird von über 33 Millionen Haushalten in der DACH-Region empfangen.

Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment

AG: "Wir sind stolz darauf, RiC TV nun auch bei MagentaTV und zudem in HD-Qualität anbieten zu können! Die Zusammenarbeit mit einem so großen TV-Service bietet uns die Möglichkeit, mit unseren unterhaltsamen und lehrreichen Programmen viele neue Zuschauer zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass unser geschätzter Familiensender auf große Begeisterung stoßen wird!"

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN A161N1 / ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ / ISIN DE000A3MQDJ8; Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

