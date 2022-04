Your Family Entertainment AG: Fix&Foxi Channel setzt Expansion in Afrika mit Start auf afrikanischer Pay-TV-Plattform Moreplex TV fort

Your Family Entertainment AG: Fix&Foxi Channel setzt Expansion in Afrika mit Start auf afrikanischer Pay-TV-Plattform Moreplex TV fort

München, 26.04.2022 - Die Your Family Entertainment AG gab heute ihre neue Kooperation mit Moreplex TV, der Direct-To-Home TV-Plattform von Moreplex Television Limited, bekannt. Der YFE-Familiensender Fix&Foxi Channel wird in englischer Sprache allen Kunden der Pay-TV-Plattform Moreplex TV in Subsahara-Afrika zur Verfügung stehen. Damit wird die internationale Expansion von Fix&Foxi Channel in Afrika vorangetrieben.

Moreplex TV ist eine Direct-To-Home Pay-TV-Plattform in Afrika, die eine große Auswahl an Kanälen in verschiedenen Ländern anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kanälen, die für Afrikaner relevant sind, aber gleichzeitig auch eine internationale Ausstrahlung haben. Die unterhaltsamen und lehrreichen Inhalte von Fix&Foxi Channel werden das bestehende Portfolio von Moreplex TV perfekt ergänzen und eine Bereicherung für die vielen Zuschauer sein.

Der Familiensender Fix&Foxi Channel begeistert bereits Kinder und Familien in Europa, dem Mittleren Osten, Asien und Afrika. Die liebenswerten Zeichentrickfiguren Fix und Foxi präsentieren das abwechslungsreiche Programm aus Zeichentrick- und Live-Action-Sendungen, das für alle Altersgruppen geeignet ist. Der gesamte Inhalt wird nach unserer Philosophie "Content with a Purpose" ausgewählt. Diese Philosophie wird durch Kartoon Genius!, dem neuen zweistündigen Programmblock mit hochwertigen, exklusiven und erstmals ausgestrahlten Zeichentrickinhalten auf Fix&Foxi Channel bekräftigt. Alle Inhalte zeichnen sich durch ihren hohen Unterhaltungswert aus und sind gleichzeitig sicher und bereichernd.

John Okorocha, Chief Executive Officer bei Moreplex TV: "Moreplex TV freut sich, Fix&Foxi Channel auf unserer Plattform zu haben. Wir sind sicher, dass Fix&Foxi Channel mit seinem reichhaltigen Angebot an kindersicheren Unterhaltungs- und Bildungsprogrammen Moreplex TV ergänzen und vervollständigen wird."

Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment

AG: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Moreplex TV zu beginnen und Fix&Foxi Channel in noch mehr afrikanischen Ländern verfügbar zu machen! Ich bin mir sicher, dass die Kunden von Moreplex TV die hochwertigen und unterhaltsamen Inhalte, die wir auf unserem Kanal anbieten, schätzen werden."

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN A161N1 / ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ / ISIN DE000A3MQDJ8; Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Kontakt Moreplex TV 15B Kudirat Abiola Way Oregun, Ikeja Lagos State Nigeria Tel.: +234 1 515 7777 www.moreplextv.com Email: reachus@moreplexgroup.com

Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Türkenstraße 87 80799 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: Laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv

