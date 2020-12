Your Family Entertainment AG: Launch der RiC Sender in UK: Vision247 nimmt RiC TV und RiC International in das Angebot von ONEHUBTV auf

Launch der RiC Sender in UK: Vision247 nimmt RiC TV und RiC International in das Angebot von ONEHUBTV auf

München - 17. Dezember 2020 - Pünktlich zur Weihnachtszeit kann die Your Family Entertainment AG die Aufnahme ihrer linearen TV-Sender RiC TV und RiC International in das Portfolio von V247-ONEHUBTV in Großbritannien bekannt geben. Die familienfreundlichen 24-Stunden-Programme können ab sofort von allen ONEHUBTV-Kunden in Großbritannien gesehen werden.

RiC der Rabe, ursprünglich geboren in Ravensburg, ist der Kult-Charakter aus der bekannten Zeichentrickserie und das Maskottchen der YFE-Senderfamilie. Der Launch von RiC bei ONEHUBTV ist ein großartiger nächster Schritt in der Internationalisierung des Senders, der unmittelbar auf den Start des Schwestersenders RiK in der Slowakei folgt.

Die brandneue globale OTT-Plattform ONEHUBTV bietet ihren Zuschauern über 80 lineare TV-Kanäle sowie VOD-Inhalte und plant, innerhalb der nächsten 12 Monate international über 300 lineare Kanäle übertragen zu können. ONEHUBTV ist verfügbar unter: www.onehubtv.com.

Die RiC-Sender bieten prämierte Serien in Englisch und Deutsch für die ganze Familie. Der große Teil der RiC-Geschichten basiert dabei auf populären Kinderbüchern un. Mit neuen Lockdowns in ganz Europa kommt der Start von RiC auf ONEHUBTV genau zur rechten Zeit, um Kindern und Familien in der aktuellen Pandemie Ablenkung zu bieten, insbesondere über die Feiertage. Die Programme von RiC fördern soziale Werte und bieten sichere Unterhaltung für Kinder. Eltern können sich dabei jederzeit darauf verlassen, dass RiC die richtige Unterhaltung für ihre Kinder bietet.

Die YFE hat sich das Ziel gesetzt, Kindern auf der ganzen Welt soziale Werte zu vermitteln. Die langjährigen Bemühungen, die sogenannten ESG-Kriterien der UNO zu berücksichtigen, wurden kürzlich auch von der Rating Agentur "Asset Impact" offiziell bestätigt.

"Unsere Vision ist es, fantastische Qualität und vielfältige Inhalte aus der ganzen Welt über eine attraktive, innovative und zugängliche Plattform an Haushalte auf der ganzen Welt zu liefern. Die OneHubTV-Plattform lässt diese Vision nun Wirklichkeit werden und wir sind begeistert, die RiC-Sender für dieses großartige Unternehmen gewonnen zu haben. Die Integration der RiC Sender bedeutet, dass wir ein noch besseres Seherlebnis auf OneHubTV bieten können." Doris Ojo - CEO Vision247

Bernd Wendeln, COO und Vorstand der YFE: "Da Streaming und OTT entscheidend für unserer Verbreitungs-Strategie sind, freuen wir uns, mit V247 zusammenzuarbeiten und die Präsenz unserer RiC-Kanäle in Großbritannien und international deutlich zu erweitern."

Über die Your Family Entertainment AG Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus.

Über V247 VISION247 is a leading digital communications and managed broadcast service provider, consistently delivering optimum quality managed services and utilising best practice solutions to lower launch-to-market and minimise continuity risks. Our experience across the media industry alongside our technical expertise allows us to partner with some of the best media brands in the world. Ensuring enriching content and high-quality media experiences are met time after time. We are focussed on delivering and distributing digital content for brands that want to grow and keep their audiences by providing content across every device. While ensuring it is discovered, optimised and monetised at every opportunity.

We have over 15 years of offering consulting and impartial advice in a one-stop service to a broad range of global customers. As well as our head office situated in Chiswick media park in London that offers full broadcast studio facilities, we have a development centre located in Belgrade.

Our mission is to manage and transform complex services and solutions with passion, expertise and development for broadcast and technology platforms.

Our portfolio of services includes: Content Management & Playout, Content Distribution, OTT and IPTV Platforms, Studio and Data Centre Facilities, Consultancy & Development.

Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv www.fixundfoxi.tv

Kontakt V247 Vision247(TM) Chiswick Park 2nd Floor, Building 10 566 Chiswick High Road London, W4 5XS, UK t:+44 20 7636 7474 f:+44 20 7908 7299 www.vision247.com

Neil Higgins: neil.higgins@vision247.com Jake Flax: jake.flax@vision247.com

