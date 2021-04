DGAP-News: Your Family Entertainment AG: ocilion und Content-Anbieter Your Family Entertainment schließen strategische Partnerschaft (deutsch)

Your Family Entertainment AG: ocilion und Content-Anbieter Your Family Entertainment schließen strategische Partnerschaft

ocilion und Content-Anbieter Your Family Entertainment schließen strategische Partnerschaft

* Strategische Zusammenarbeit für innovative Lösungen in den Bereichen Content und IPTV

* Sicherer und wertvoller Kids-Content für ocilions IPTV-Lösung mit den Sendern "Fix&Foxi TV", "RiC TV" und "RiC.today"

Ried im Innkreis/Österreich und München/Deutschland, 28. April 2021 - IPTV-Anbieter ocilion und Programmlizenzgeber Your Familiy Entertainment AG (YFE) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die beiden Unternehmen verknüpfen ihre langjährige Expertise aus den Bereichen Technik und Content mit dem Ziel, zukünftig Synergien für innovative Lösungen im Kinderbereich zu schaffen. Im ersten Schritt der Kooperation stellt ocilion seinen Netzbetreibern über die IPTV-Plattform qualitativ hochwertige und gewaltfreie Kinder- und Familienprogramme zur Verfügung. Das ocilion Senderportfolio wird um den preisgekrönten Kindersender "Fix&Foxi TV", den Familiensender "RiC TV" und den englischsprachigen HD-Familiensender "RiC.today" erweitert, samt zeitversetzter Wiedergabe. Damit kommen junge Zuseher in den Genuss beliebter Titel wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda". Netzbetreiber und Stadtwerke können die Sender schon innerhalb der nächsten Wochen beziehen und ihren Kunden anbieten.

Darüber hinaus evaluieren die beiden Partner Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um sich synergetisch zu ergänzen. ocilion bringt seine Kernkompetenz rund um IPTV, Benutzerführung auf unterschiedlichen Screens, Bewegtbildübertragung und mandantenfähige Distributionstechnologien ein. YFE steuert die Expertise in den Bereichen der Programmentwicklung und -produktion, Lizenzhandel mit dem Content-Portfolio und Sendebetrieb bei.

Bernd Wendeln, COO der Your Family Entertainment AG: "Unsere Mission ist es, Kindern und Familien unterhaltsame und lehrreiche Unterhaltung zu bieten, die positive Werte vermittelt und ohne Gewalt auskommt. Dank dieser Kooperation erweitern wir unsere Reichweite im stark wachsenden IPTV-Markt erheblich und erreichen so noch mehr junge Zuschauer. Ich freue mich auf die gemeinsam zu entwickelnden digitalen Innovationen im Bereich der Kinderunterhaltung und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ocilion."

Thomas Bichlmeir, Head of Content bei ocilion: "Es ist wichtiger denn je, den jüngsten Zuschauern sichere und qualitativ hochwertige Inhalte zu bieten. Mit YFE konnten wir ein erfahrenes Content-Haus für eine Partnerschaft gewinnen, um genau diese Programme abzubilden. Darüber hinaus schaffen wir Synergien für innovative Lösungen, die wir gemeinsam erfolgreich entwickeln wollen - ganz im Sinne unserer Kunden und der Endkunden generell."

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.

Über Ocilion IPTV Technologies GmbH Der IPTV-Spezialist ocilion bietet seit 2004 maßgeschneiderte IPTV-Komplettlösungen für Service Provider und Netzbetreiber sowie für den Inhouse-Bereich - von Hotels über Krankenhäuser bis hin zu Stadien. Als führender B2B-Anbieter im deutschsprachigen Raum versorgt ocilion über 80 Netzbetreiber mit IPTV und hat mehr als 150 Inhouse-Installationen realisiert. Netzbetreiber haben die Wahl zwischen einer lokalen Installation (On-Premises) und einer vollumfänglichen Cloud-Lösung (gehostet von ocilion) als Mietvariante - optimiert für kleine und mittelständische Netzbetreiber.

Kontakt für Medien:

Ocilion IPTV Technologies GmbH Stefan Bortenschlager Marketing & Communications Tel.: +43 7752 2144 350 stefan.bortenschlager@ocilion.com www.ocilion.com twitter.com/ocilion

Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Chief Broadcast Officer Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv

ISIN: DE000A161N14

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

