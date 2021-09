DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Positive Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021 (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Positive Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021

30.09.2021

Corporate News der Your Family Entertainment AG ( WKN A161N1 ; ISIN DE000A161N14)

Your Family Entertainment AG: Positive Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2021

* Umsatzerlöse leicht über Vorjahresniveau

* EBITDA deutlich verbessert und positiv

* Halbjahresergebnis ebenfalls positiv

München, den 30. September 2021: Die Your Family Entertainment AG (YFE) gibt heute ihre Geschäftszahlen zum Abschluss des 1. Halbjahres 2021 bekannt.

Die im 1. Halbjahr 2021 realisierten Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.478 lagen um TEUR 21 leicht über dem Vorjahresniveau (1. Hj. 2020: TEUR 1.457).

YFE weist zum 30. Juni 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von TEUR 28 (1. Hj.

2020: TEUR -192) aus.

Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zuschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) ist ebenfalls positiv mit TEUR 12 und und konnte um TEUR 115 deutlich verbessert werden (1. Hj. 2020: TEUR -103).

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres auf TEUR 17.557 (31.12.2020: TEUR 17.311). Die Eigenkapitalquote liegt mit 47 % ungefähr auf dem Niveau des letzten Bilanzstichtages (31.12.2020: 48 %).

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist abrufbar auf der Homepage der Your Family Entertainment AG im Bereich Investor Relations unter dem folgenden Link:

https://www.yfe.tv/finanzberichte

Über Your Family Entertainment AG Die deutsche Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa, darunter so bekannte Titel wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" oder "Urmel". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt die YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten zu empfangen ist, den Free-TV-Sender "RiC TV", die internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Weitere Informationen: www.yfe.tv

Kontakt Your Family Entertainment AG Michael Huber Chief Financial Officer Nordendstraße 64 80801 München, Deutschland

E-Mail: michael.huber@yfe.tv

[1]www.yfe.tv [2]www.rictv.de [3]www.fixundfoxi.tv

1. http://www.yfe.tv/ 2. https://www.rictv.de 3. https://www.fixundfoxi.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv

ISIN: DE000A161N14

WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1237130

