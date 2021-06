DGAP-News: Your Family Entertainment AG: RiC+ startet im 3. Quartal Familien-App wird in Kooperation mit BiDa Group gelauncht (deutsch)

Your Family Entertainment AG: RiC+ startet im 3. Quartal Familien-App wird in Kooperation mit BiDa Group gelauncht

Wien/München, 28.06.2021: Die App-Version des beliebten TV-Senders RiC TV wird im Apple Store sowie im Google Play Store verfügbar sein.

Dr. Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG, und Eden Biniaurishvili, Gründer von SocialBiDa, lernten einander bei der erfolgreichen Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen" des österreichischen Privat-TV-Senders PULS 4 kennen. Eden Biniaurishvili erhielt dabei von Stefan Piëch ein Ticket für das begehrte MIT Innovation Leadership Bootcamp. Nach mehreren Auswahlverfahren erzielte Edens Team den ersten Platz.

Mit der Entwicklung von RiC+ ergibt sich nun eine Kooperationsmöglichkeit, bei der sich das Know-How der beiden Unternehmen perfekt ergänzt: Während die Agentur SocialBiDa ihre Expertise im Bereich App-Entwicklung und ihren Entrepreneur-Spirit einbringt, stellt Your Family Entertainment AG ihren Content und langjähriges Wissen im Bereich Kinder- und Familienunterhaltung bereit.

Der Familiensender RiC TV begeistert seit beinahe 10 Jahren Kinder und Familien im deutschsprachigen Raum. Der Sender wird von ca. 33 Millionen Haushalten in der DACH-Region empfangen und kann zudem über IPTV, Live-Streaming, YouTube und Mobile-TV abgerufen werden. In Österreich wird der beliebte Sender exklusiv von Österreichs größtem privatem digitalen Medienhaus ProSiebenSat.1 PULS 4 vermarktet, das sich ebenfalls über die Erweiterung des linearen Angebots freut.

Die unterhaltsamen, lehrreichen und gewaltfreien Sendungen, die bereits RiC TV zu großer Beliebtheit verhalfen, bilden auch das Herzstück von RiC+. Darüber hinaus werden spannende Lernspiele und andere Edutainment-Inhalte in der Anwendung integriert. Dadurch entsteht ein einzigartiges Umfeld, das garantiert kindgerecht und somit ganz im Sinne der Eltern ist. Um das Nutzererlebnis immer weiter zu verbessern, wird die Your Family Entertainment AG zukünftig Kooperationen mit verschiedenen Plattform-Partnern schließen. Der Launch von RiC+ wird im September 2021 erfolgen, die App wird im Apple Store sowie im Google Play Store zum Download angeboten.

Eden Biniaurishvili und Danell Daral von SocialBiDa: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Dr. Stefan Piëch und Your Family Entertainment AG ein Produkt zu entwickeln, das Kindern und Eltern die Sicherheit gibt, lehrreiche und gewaltfrei Inhalte zu sehen."

Stefan Piëch, CEO der Your Family Entertainment AG: "Smartphones und Apps sind für die meisten Familien mittlerweile fester Bestandteil im Alltag. Wie schon der Sender RiC TV Immer RiChtig Coole Unterhaltung verbreitet, wird RiC+ nun das Angebot um die Bereiche Gaming und VoD familiengerecht erweitern."

Über SocialBiDa SocialBiDa ist eine Wiener Brand Builder und Digital Media Agentur, die von Eden Biniaurishvili und Danell Daral 2019 gegründet wurde. Aus ihrer Schmiede entstanden u.a. die WOTA App, eine Taxi-Service App für Frauen, sowie zahlreiche weitere digitale Projekte. Die Agentur konzentriert sich auf Design und Development von digitalen Produkten, sowie ihre Vermarktung.

Über Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.

Ansprechpartner bei SocialBiDa Renata Fourmanova talkabout Kommunikationsberatung e.U. Tel.: +43 664 4037930 E-Mail: renata@talkabout.agency

Ansprechpartner bei Your Family Entertainment AG Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer Nordendstraße 64 80801 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv

ISIN: DE000A161N14

WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1212398

