Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)

Warburg Research nimmt Coverage von Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) auf - Kursziel 1,40 EUR Hold /strategischer Wert 11,50 EUR

München, den 5.11.2020

Warburg Research hat die Coverage der Your Family Entertainment AG (YFE) (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) aufgenommen.

In ihrer heute veröffentlichten initialen Research-Studie ermitteln die unabhängigen Analysten ein Kursziel von EUR 1,40 ohne Bewertung von strategischen Wachstumsmöglichkeiten. "Der strategische Wert für einen pot. Rechteerwerber würde sich ggf. deutlicher am Wert der Filmrechte orientieren (EUR 11,50 pro Aktie)", ergänzt Warburg seine Ersteinschätzung im Research.

Die Research-Studie von Warburg Research ist unter dem folgenden Link auf der Homepage der Your Family Entertainment AG (im Bereich Investor Relations) abrufbar:

https://www.yfe.tv/investor-relations/research-analysen

Aktuell führt die YFE eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht durch. Den Aktionären werden bei einem Bezugsverhältnis von 10:1 bis zu 1.029.545 neue Aktien zu einem Bezugspreis von je EUR 1,40 angeboten; die Option zum Mehrbezug wird gewährt. Nicht von den Altaktionären bezogene Aktien werden ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung für 1,70 EUR/Aktie zur Zeichnung angeboten.

Bei einer Vollplatzierung würde der YFE ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 1,44 Mio. zufließen. Mittelverwendung ist der Ausbau digitaler Absatz-Plattformen und -Kanäle (z. B. durch Apps, eigene Online-Channels etc.), die weitere Erschließung des Wachstumsmarktes "Streaming/Video-on-Demand" (z. B. durch den Aufbau von digitalen Direkt-Vertriebssystemen etc.) und die Stärkung der Eigenkapitalbasis.

Begleitet wird die YFE bei dieser Kapitalerhöhung von der Small & Mid Cap Investment Bank AG, München.

Kontakt: Your Family Entertainment AG Michael Huber Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 EMail: michael.huber@yfe.tv

www.yfe.tv

Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv

ISIN: DE000A161N14

WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1145897

