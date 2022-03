DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment AG bringt die TV-Serie 'The Tribe' nach Südafrika (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment AG bringt die TV-Serie 'The Tribe' nach Südafrika

München, 29.03.2022 - Die Your Family Entertainment AG hat heute als exklusiver Vertreiber der TV-Serie "The Tribe" eine Vereinbarung mit der South African Broadcasting Corporation (SABC) über die Rechte an den ersten beiden Staffeln der Kultserie, bestehend aus 104 Episoden, bekannt gegeben.

"The Tribe" ist eine einzigartige Science-Fiction-Dramaserie, die eine Welt erforscht, in der eine Pandemie nur Teenager auf dem Planeten Erde zurücklässt. Durch COVID-19 ist diese Fernsehserie so aktuell wie eh und je. In einer post-apokalyptischen Stadt schließen sich Kinder und Jugendliche in sogenannten "Tribes" zusammen, um zu überleben. Die Serie befasst sich mit den typischen Problemen des Heranwachsens, wie der Suche nach seinem Platz in der Welt.

Your Family Entertainment AG ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von hochwertigen Programmen für Kinder und Familien. Mit über 3.500 Halbstunden besitzt die YFE eine der größten unabhängigen Bibliotheken Europas. Das Unternehmen konzentriert sich auf ansprechende, lehrreiche und unterhaltsame Inhalte, die gewaltfrei sind. Die Your Family Entertainment AG konnte kürzlich das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG planen eine weitreichende Zusammenarbeit, um "content with a purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Jacqui Hlongwane, Head of Programming SABC2: "Der Zeitpunkt des Erwerbs und der Ausstrahlung von "The Tribe" durch SABC 2 hätte angesichts der aktuellen Covid-19-Pandemie nicht besser gewählt werden können. Viele junge Menschen mussten in den letzten zwei Jahren sehr schnell erwachsen werden und in vielen Fällen mussten sie die Rolle und die Verantwortung von Erwachsenen übernehmen. Daher wird "The Tribe" unsere Zuschauer nicht nur unterhalten, sondern, was noch wichtiger ist, jungen Menschen helfen, sich mit ihrer gegenwärtigen Realität auseinanderzusetzen. Die Serie behandelt relevante Themen, mit denen sich südafrikanische Teenager derzeit beschäftigen, wie z.B. Krankheit, Tod, Liebe, Beziehungen, Herzschmerz und Teenager-Schwangerschaften."

Armin Schnell, Executive Vice President Sales bei Your Family Entertainment

AG: "Wir freuen uns sehr, die Kult-TV-Serie "The Tribe" dem großen Publikum eines öffentlich-rechtlichen Senders, insbesondere in Südafrika, zugänglich zu machen! Wir sind davon überzeugt, dass die Serie in der Region noch viele weitere Fans finden wird und wir freuen uns darauf, mit anderen Sendern weltweit zu arbeiten, um "The Tribe" so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich zu machen."

Über South African Broadcast Corporation Die South African Broadcasting Corporation (SABC) ist die einzige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Südafrikas und wurde vor 85 Jahren gegründet. Das Unternehmen verfügt derzeit über 19 Radiostationen, 6 Fernsehkanäle und erweitert seine Plattformen weiter um digitale Plattformen. Im Jahr 2013 startete die Gesellschaft ihren 24-Stunden-Nachrichtenkanal 404. Mit der Einführung der SABC News App im Jahr 2019 hat die SABC News-Abteilung ihr Angebot zudem auf Online- und digitale Plattformen ausgeweitet. Das Unternehmen startete 2021 einen 24-Stunden-Sportkanal. Die SABC erfüllt ihr Mandat und stellt sicher, dass der Aufbau der Nation und der soziale Zusammenhalt gefördert werden.

Über die Your Family Entertainment AG Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN A161N1 / ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ / ISIN DE000A3MQDJ8; Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", dessen internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit.

Kontakt SABC Caroline Phalakatshela - Publicity Specialist, Video Entertainment Tel: +27 72 382 2032 E-Mail: phalakatshelamc@sabc.co.za

Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Your Family Entertainment AG Türkenstraße 87 80799 München, Deutschland Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 E-Mail: Laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv www.rictv.de www.fixundfoxi.tv

