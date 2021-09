Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment erhöht Attraktivität des Fix&Foxi-Senders in Afrika und dem Nahen Osten weiter mit preisgekrönten Serien aus dem WildBrain-Katalog

Your Family Entertainment erhöht Attraktivität des Fix&Foxi-Senders in Afrika und dem Nahen Osten weiter mit preisgekrönten Serien aus dem WildBrain-Katalog

München, den 29. September 2021 - Your Family Entertainment (YFE), ein führendes Unternehmen für qualitativ hochwertige Kinder- und Familienprogramme, hat bekannt gegeben, dass ihr Fix&Foxi-Channel in Afrika und dem Nahen Osten um spannende Serien aus dem Katalog von WildBrain erweitert wird. WildBrain gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Kinder- und Familieninhalten.

Ab Oktober wird der Sender eine Auswahl klassischer Titel aus dem WildBrain-Katalog ausstrahlen, darunter die preisgekrönte Zeichentrickserie Sabrina sowie Caillou, Sonic Underground, Horseland, Die Abenteuer von Paddington Bär, aber auch die BAFTA-Award nominierte Serie Feuerwehrmann Sam und Bob der Baumeister (Classic).

Mit diesem Schritt unterstreicht YFE ihre hohen Qualitätsstandards sowie ihre Philosophie für hochwertige, lehrreiche und unterhaltsame Inhalte, die auf ihren Kinder- und Familienkanälen auf der ganzen Welt ausgestrahlt werden.

Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Münchener Your Family Entertainment AG, freut sich über die bevorstehenden Highlights "Wir sind stolz darauf, diese großartigen Inhalte von WildBrain unseren Zuschauern in Afrika und im Nahen Osten präsentieren zu können, da sie perfekt in unserem ,Kids-Safe-"Ökosystem passen. Wir freuen uns auf eine langjährige Partnerschaft und Zusammenarbeit mit WildBrain".

Über Your Family Entertainment AG Die deutsche Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa, darunter so bekannte Titel wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" oder "Urmel". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt die YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten zu empfangen ist, den Free-TV-Sender "RiC TV", die internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Weitere Informationen: www.yfe.tv

Kontakt Your Family Entertainment AG Armin Schnell Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv

www.yfe.tv www.fixundfoxi.tv www.rictv.de

