DGAP-News: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment und StoryZoo gehen eine Content-Partnerschaft ein (deutsch)

Your Family Entertainment und StoryZoo gehen eine Content-Partnerschaft ein

München, den 5. Oktober 2021 - Your Family Entertainment AG (YFE), ein führendes Unternehmen von hochwertigen Kinder- und Jugend-Unterhaltungsprogrammen, und das Produktionsunternehmen StoryZoo haben eine Content-Partnerschaft für die deutschsprachigen TV- und Digital-Sender der YFE abgeschlossen. Ab November 2021 wird YFE nun auch StoryZoo-Serien auf ihren linearen und digitalen Plattformen ausstrahlen. Dazu gehören die Serien "StoryZoo Abenteuer im Zoo" und "StoryZoo Kinderlieder", die auf den Sendern Fix&Foxi TV und RIC TV zu sehen sein werden.

Die YFE verfügt über eine Bibliothek von mehr als 3.500 Episoden an hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für die ganze Familie und vertreibt diese Inhalte weltweit. Daneben besitzt die YFE Rechte an vielen bekannten und beliebten Marken wie Fix & Foxi, Moorhuhn, Ric der Rabe.

Johannes Gropp, Gründer und Commercial Director von StoryZoo, betont: "Wir freuen uns, dass wir die Präsenz von StoryZoo in Deutschland weiter ausbauen können, indem wir Inhalte auf solch starken digitalen Plattformen hinzufügen. Wir sehen eine perfekte Übereinstimmung der Inhalte mit der YFE-Zielgruppe in DACH."

Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG kommentiert: "Wir freuen uns, mit jungen und innovativen Produktionsfirmen wie StoryZoo zusammenzuarbeiten und sehen dies als Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Die Inhalte von StoryZoo passen perfekt zu unseren Kanälen, da sie die Werte unterstützen, für die wir seit mehr als 30 Jahren stehen: Gewaltfreiheit, Bildung und das Vertrauen der Eltern".

Über Your Family Entertainment AG Die deutsche Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa, darunter so bekannte Titel wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" oder "Urmel". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt die YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten zu empfangen ist, den Free-TV-Sender "RiC TV", die internationale Pay-TV-Version "RiC.today" sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Weitere Informationen: www.yfe.tv

Über StoryZoo StoryZoo ist eine Animationsserie mit einer pädagogisch wertvollen Ausrichtung. StoryZoo wird von dem gleichnamigen Amsterdamer Unternehmen produziert und vertrieben, das 2015 von Johannes Gropp, ehemals Sony Pictures Entertainment und 2waytraffic International, gegründet wurde. StoryZoo ist ein magisches Buch, das jede Episode eröffnet und die fröhlichen Animationsfiguren Toby der Affe, Pepper der Papagei und Bax der Bär auf magische Weise erscheinen lässt. Der sehr weise und ruhige Bax liest den Zuschauern vor und lässt Toby und Pepper jedes Mal auf ein neues Abenteuer gehen. Da Pepper nur Englisch spricht, lernen Toby sowie die Kinder zu Hause die englische Übersetzung vieler Wörter und kurzer Sätze.

Kontakt Your Family Entertainment AG Armin Schnell Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0 Fax: +49 (0) 89 99 72 71-91 E-Mail: armin.schnell@yfe.tv

www.yfe.tv www.fixundfoxi.tv www.rictv.de

Kontakt StoryZoo B.V. Johannes Gropp Founder & CEO Helicopterstraat 131059CE Amsterdam Mobile: +31 (0) 610666311 E-mail: johannes@storyzoo.nl www.storyzoo.nl

