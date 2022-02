DGAP-News: Yves Perrin übergibt Leitung von HIAG Romandie an Patrick Japhet (deutsch)

Yves Perrin übergibt Leitung von HIAG Romandie an Patrick Japhet

Basel, 22. Februar 2022 - Patrick Japhet wird am 1. Mai 2022 die Leitung von HIAG Romandie übernehmen. Der Immobilienspezialist folgt auf Yves Perrin, der in den Ruhestand treten wird.

Patrick Japhet (F, *1977) hält einen Master in Material- und Strukturmechanik der EPF, Ecole d'Ingénieurs Paris, ergänzt mit einem Austauschstudium in Bautechnik an der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), und ist Absolvent des Institut d'études Immobilières, Genf. Er verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung im Immobilienmarkt, hauptsächlich in der Westschweiz. Patrick Japhet wechselt von einem im Immobiliengeschäft aktiven Familiy Office, wo er Chief Operating Director und Mitglied des Investmentausschusses war, zu HIAG. Davor leitete er den Bereich "Strategische Projekte" der M3-Gruppe und war für das Bau- und Immobilienunternehmen Losinger Marazzi sowie in London für die Bouygues-Gruppe tätig.

Yves Perrin hat in den letzten zwölf Jahren HIAG Romandie mit seinem grossen Know-how und seiner starken Position im Westschweizer Immobilienmarkt sehr erfolgreich aufgebaut. Er wird HIAG weiterhin für ausgewählte Projekte zur Verfügung stehen. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von HIAG danken Yves Perrin herzlich für seinen wertvollen Einsatz und wünschen ihm alles Gute.

