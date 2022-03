DGAP-News: Zalando dank starkem Zuwachs an Kund*innen im Jahr 2021 auf Kurs bei Wachstumsplan für 2025 (deutsch)

Zalando dank starkem Zuwachs an Kund*innen im Jahr 2021 auf Kurs bei Wachstumsplan für 2025

Zalando dank starkem Zuwachs an Kund*innen im Jahr 2021 auf Kurs bei Wachstumsplan für 2025

* Außerordentliches Wachstum im Gesamtjahr: Bruttowarenvolumen (GMV) steigt um 34,1% auf 14,3 Milliarden Euro, Umsatz um 29,7% auf 10,4 Milliarden Euro; bereinigtes EBIT erreicht 468,4 Millionen Euro

* Signifikantes Wachstum bei Anzahl der Neukund*innen von mehr als 10 Millionen

* Ausbau der Plattform schreitet gut voran, Anteil der Partner am GMV liegt jetzt bei 30%

* Erwartetes GMV-Wachstum 2022 von 16-23% bei bereinigtem EBIT von 430-510 Millionen Euro

* Mitgliederprogramm Zalando Plus erreicht den Meilenstein von einer Million Mitgliedern und wird die Zahl der Zalando Plus Märkte bis Ende 2023 verdoppeln

* Fortschritte auf dem Weg zur nachhaltigen Modeplattform mit netto-positiver Auswirkung für Mensch und Umwelt, u.a. durch die weitere Umstellung von Plastik- auf Papierversandtaschen

BERLIN, 1. MÄRZ 2022 // Nach signifikanten Fortschritten bei der Strategieumsetzung und der wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 konzentriert sich Zalando weiterhin auf Initiativen, die das zukünftige Wachstum vorantreiben werden. Das Unternehmen ist im Jahr 2021 deutlich stärker gewachsen als erwartet. Damit kommt Zalando seinem mittelfristigen Wachstumsziel, bis 2025 ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von mehr als 30 Milliarden Euro zu erreichen, einen Schritt näher.

Zalando steigerte das GMV gegenüber dem Vorjahr um 34,1% auf 14,3 Milliarden Euro. Das Wachstum wurde durch die anhaltend starke Nachfrage von Kund*innen nach Online-Angeboten und die steigende Nutzung von Plattform-Services durch Partner getrieben. Das Ergebnis hat sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 - wie angesichts der schrittweisen Wiedereröffnungen in Europa erwartet - normalisiert. Der Umsatz stieg 2021 um 29,7% auf 10,4 Milliarden Euro. Zalando erzielte ein bereinigtes EBIT von 468,4 Millionen Euro mit einer Marge von 4,5%.

Robert Gentz, Co-CEO von Zalando, sagt: "Wir freuen uns über unsere starken Ergebnisse in 2021, die zeigen, dass wir die richtige Strategie haben, um unabhängig vom Marktumfeld erfolgreich zu wachsen. Das Wachstum an neuen Kundinnen und Kunden sowie die Fortschritte, die wir 2021 erzielt haben, machen die vielen Möglichkeiten deutlich, die noch vor uns liegen. Mit unserem Plattformgeschäft sind wir in einer hervorragenden Ausgangsposition, um bis 2025 unser GMV-Ziel von mehr als 30 Milliarden Euro zu erreichen. Wir danken unserem Zalando-Team für sein Engagement und seine Arbeit auf dem Weg zu diesem Ziel."

Das Unternehmen wird seinen Wachstumskurs auch im Jahr 2022 fortsetzen und rechnet mit einem Anstieg des GMV von 16-23% auf 16,6-17,6 Milliarden Euro und einem Umsatzwachstum von 12-19% auf 11,6-12,3 Milliarden Euro. Ziel ist es, in einem volatilen Marktumfeld schneller als der europäische Online-Modemarkt zu wachsen. Zalando erwartet, weiterhin ein profitables Wachstum und ein bereinigtes EBIT von 430-510 Millionen EUR zu erzielen. Nicht berücksichtigt in der Prognose sind mögliche negative Einflüsse verursacht durch den Krieg in der Ukraine.

ZALANDO TREIBT STRATEGISCHE INITIATIVEN VORAN

Im Jahr 2021 gewann Zalando mehr als 10 Millionen neue Kund*innen dazu. Das Unternehmen erreicht nun über 48 Millionen aktive Kund*innen in 23 Märkten, darunter sechs neue Märkte (Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien), die im Laufe des letzten Jahres hinzu kamen. Die durchschnittliche Anzahl von Bestellungen je aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden erreichte mit 5,2 Bestellungen einen neuen Höchststand.

Zalandos Mitgliederprogramm Zalando Plus spielt eine entscheidende Rolle beim Ausbau von engeren Kund*innenbeziehungen. Mitglieder erhalten gegen einen Jahresbeitrag den besten Service und das beste Einkaufserlebnis, das Zalando zu bieten hat. Zalando Plus-Kund*innen besuchen Zalando doppelt so oft und geben dreimal so viel aus wie Nicht-Plus-Kund*innen. Anfang 2022 hat Zalando Plus den Meilenstein von einer Million Mitgliedern überschritten. Nach der Ausweitung von Zalando Plus auf die Niederlande, Frankreich und Italien in 2021 ist das Mitgliederprogramm aktuell in vier Märkten verfügbar und strebt an, die Zahl der Märkte bis Ende 2023 zu verdoppeln.

Zalando unterstützt Partner beim Ausbau ihres Onlinegeschäfts und schreitet damit bei der Transformation zu einem Plattformgeschäft weiter voran. Mehr als 5.800 Partner und fast 7.000 stationäre Geschäfte sind an die Zalando Plattform angebunden. Partnerprogramm und Connected Retail machen 30% des GMV im Zalando-Shop aus (Vorjahr: 24%) und sind auf dem besten Weg, 50% GMV zu erreichen.

Um den Kund*innen weiterhin ein ausgezeichnetes Bestellerlebnis zu bieten, wird Zalando weiter in sein europäisches Logistiknetzwerk investieren. Zalandos zwölf Logistikzentren in sieben Ländern bilden bereits jetzt eines der größten Fashion-Logistiknetzwerke in Europa. Bis 2023 will das Unternehmen das bestehende Netzwerk um vier Logistikzentren erweitern und plant hierfür in 2022 Investitionen von 400 bis 500 Millionen Euro. In den kommenden zwölf Monaten wird Zalando seine erstklassige Logistikinfrastruktur seinen Partnern auch für deren Direktvertrieb an Kund*innen (Direct-to-Consumer) zugänglich machen.

David Schröder, Chief Operating Officer bei Zalando, sagt: "Wir schaffen sowohl für unsere Partner als auch für unsere Kundinnen und Kunden Mehrwert. Unsere Partner erhalten Zugang zu über 48 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden. Diese wiederum haben einfachen Zugang zu ihren lokalen und internationalen Lieblingsmarken. Um auch in der Zukunft ein nachhaltiges und starkes Wachstum zu ermöglichen, werden wir weiter in den Ausbau und die Weiterentwicklung unseres einzigartigen Angebots und unserer Infrastruktur investieren."

ZALANDO BESCHLEUNIGT NACHHALTIGKEITSINITIATIVEN

Zalando hat 2021 weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Modeplattform mit netto-positiver Auswirkung auf Mensch und Umwelt gemacht. Markenpartner, Verpackungs- und Logistikdienstleister von Zalando, die für 51% der lieferantenbezogenen Emissionen verantwortlich sind, haben sich Zalando angeschlossen und sich ebenfalls wissenschaftsbasierte Nachhaltigkeitsziele (science based targets) gesetzt.

Im vergangenen Jahr hat Zalando sein Nachhaltigkeitssortiment von rund 80.000 auf über 140.000 Artikel erweitert. Der Verkaufsanteil dieser Produkte liegt bei 21,6% des GMV im Vergleich zu 16% im Jahr 2020. Besonderen Fokus wird Zalando 2022 darauf legen, Verpackungsmüll zu minimieren und vollständig von Plastik- auf Papierversandtaschen umzustellen sowie Verpackungen für Bestellungen noch passgenauer zu gestalten. Weitere Informationen dazu sind in Zalandos Fortschrittsbericht zu Nachhaltigkeit 2021 zu finden.

David Schneider, Co-CEO von Zalando, sagt: "Während wir als Unternehmen wachsen, wollen wir unsere starke Position nutzen, um positive Veränderungen in der Modeindustrie voranzutreiben. Im Jahr 2022 werden wir noch intensiver daran arbeiten, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und unsere Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit ihren Werten stehen."

Zalando hält heute seine virtuelle Jahrespressekonferenz ab und veröffentlicht seinen Geschäftsbericht 2021 sowie seinen Fortschrittsbericht zu Nachhaltigkeit 2021 auf der Zalando Unternehmenswebsite. Zalando wird die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 am 5. Mai 2022 veröffentlichen.

Zalando Konzern - Wesentliche Finanzkennzahlen (in Millionen Euro)

FY 2021 FY 2020 GMV Konzern 14.348,4 10.696,0 % Wachstum 34,1% 30,4% Umsatz Konzern 10.354,0 7.982,0 % Wachstum 29,7% 23,1% Fashion Store 9.342,3 7.257,7 Davon DACH 4.220,9 3.319,0 Davon restliches Europa 5.121,4 3.938,7 Offprice 1.457,5 978,1 Sonstige 302,8 196,0 Überleitung (748,6) (449,8) Bereinigtes EBIT Konzern 468,4 420,8 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 4,5% 5,3% Fashion Store 349,5 341,7 Davon DACH 365,7 288,4 Davon restliches Europa (16,3) 53,3 Offprice 104,8 88,0 Sonstige 9,7 (9,1) Überleitung 4,4 0,2 Nettoumlaufvermögen (162,1) (87,4) Investitionsaufwand (Capex) (332,9) (250,0) Nettogewinn 234,5 226,1

Zalando Gruppe - Wichtige Leistungsindikatoren

FY 2021 FY2020 Change Site-visits (in Mio.) 7.461,3 5.393,6 38,3% Aktive Kund*innen (in Mio.) 48,5 38,7 25,3% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 252,2 185,5 35,9% Durchschn. Anzahl Bestellungen / 5,2 4,8 8,5% aktiver Kundin bzw. aktivem Kunden Durchschn. Warenkorbgröße (LTM, Euro) 56,9 57,7 (1,3%) Definitionen finden sich im Geschäftsbericht.

ÜBER ZALANDO Zalando (https://corporate.zalando.com) ist eine der führenden Online-Plattform für Mode und Lifestyle in Europa. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 48 Millionen aktiven Kund*innen in 23 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund*innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.

ANSPRECHPARTNERIN FÜR MEDIEN Carolyn Groß Wirtschafts- und Finanzkommunikation carolyn.gross@zalando.de +49 (0) 151 22189977

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR*INNEN UND ANALYST*INNEN Patrick Kofler Investor Relations investor.relations@zalando.de +49 (0)30 20968 1584

