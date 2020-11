DGAP-News: Zalando SE (verzögert): Zalando wächst im dritten Quartal außergewöhnlich stark und profitabel (deutsch)

Zalando SE (verzögert): Zalando wächst im dritten Quartal außergewöhnlich stark und profitabel

Zalando wächst im dritten Quartal außergewöhnlich stark und profitabel

* GMV wächst um 29,9 Prozent, Partnerprogramm und Zalando Lounge treiben Geschäft an

* Stärkeres Wachstum und Einmaleffekte heben bereinigte EBIT-Marge auf starke 6,4 Prozent an

* Prognose für das Gesamtjahr aufgrund von außergewöhnlich starkem und profitablem Wachstum im dritten Quartal erhöht

* Zalando baut Connected Retail weiter aus, investiert in Verdreifachung der Anzahl angebundener Läden in 2021 und verstärkt Unterstützung für Partner

BERLIN, 4. NOVEMBER, 2020 // Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, wuchs im dritten Quartal 2020 außergewöhnlich profitabel. Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) stieg um 29,9 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 21,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Insbesondere die schnell gestiegene Nachfrage von Kunden nach digitalen Angeboten im Zuge der Corona-Pandemie sowie die starke Entwicklung des Partnerprogramms und der Zalando Lounge haben das Wachstum im dritten Quartal angetrieben.

Zalando erzielte im gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 118,2 Millionen Euro, was einer Marge von 6,4 Prozent entspricht. Deutlich verbesserte Umsatzkosten und Effizienzsteigerungen in der Logistik führten zu einer höheren Profitabilität im dritten Quartal. Infolge des außergewöhnlich starken Abverkaufs in der Frühjahr/Sommer-Saison konnte Zalando Wertberichtigungen auf den Warenbestand in Höhe von 35 Millionen Euro auflösen, was einen positiven Einmaleffekt auf die Profitabilität im dritten Quartal hatte.

Finanzvorstand David Schröder sagt: "Die zweite Welle der Corona-Pandemie startet zwar deutlich heftiger als erwartet, aber wir sind viel besser vorbereitet als zu Beginn der Pandemie. Als Starting Point for Fashion können wir nicht nur selbst auf die gesteigerte Kundennachfrage nach digitalen Angeboten reagieren, sondern sie auch in Umsatz für unsere Partner umwandeln. Wir investieren auch weiterhin, um unser starkes Wachstum über das Jahr 2020 hinaus voranzutreiben. Dabei folgen wir unseren strategischen Prioritäten: Ausbau unseres aktiven Kundenstamms, Vertiefung der Beziehungen zu unseren Kunden und die Transformation zur Plattform."

Aufgrund der starken finanziellen Performance hat Zalando die Prognose für das Gesamtjahr 2020 am 8. Oktober 2020 angehoben. Das Unternehmen rechnet nun in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttowarenvolumens (Gross Merchandise Volume, GMV) von 25-27 Prozent, einem Umsatzwachstum von 20-22 Prozent, sowie einem bereinigten EBIT zwischen 375-425 Millionen Euro. Zuletzt ging Zalando nach der am 15. Juli 2020 veröffentlichten Prognose von einem GMV-Wachstum von 20-25 Prozent, einem Umsatzwachstum von 15-20 Prozent und einem bereinigten EBIT zwischen 250-300 Millionen Euro aus.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT DER MITARBEITER HAT WEITER OBERSTE PRIORITÄT

Auch in der zweiten Welle der Pandemie hat die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter oberste Priorität für Zalando. Über alle Standorte hinweg hat Zalando präventive Maßnahmen ergriffen, die den Empfehlungen und Regeln der Behörden nicht nur folgen, sondern oft darüber hinausgehen. Diese Maßnahmen reichen von der Arbeit von zu Hause, wo dies möglich ist, bis hin zu umfangreichen Testkapazitäten und Verfolgung von Infektionsketten.

Robert Gentz, Co-CEO, sagt: "Der Erfolg von Zalando ist das Ergebnis der herausragenden Leistung unserer Teams in diesem außergewöhnlichen Jahr. Um unseren Mitarbeitern für ihren Einsatz und Beitrag zum Unternehmenserfolg zu danken, haben wir beschlossen, jedem unserer 14.000 Mitarbeiter einen einmaligen Bonus in Höhe von 500 Euro zu zahlen."

ZALANDO WILL WEITERHIN TEIL DER LÖSUNG SEIN

Um auch weiterhin Teil der Lösung der Corona-Pandemie zu sein, hat Zalando die Unterstützung für seine Partner in diesen unsicheren Zeiten ausgebaut. Bis Ende des ersten Quartals 2021 verzichtet Zalando auf alle Provisionen für Partner, die das Connected Retail-Programm nutzen und bietet Partnern vorzeitige Auszahlungen an, um deren Liquidität zu unterstützen.

David Schneider, Co-CEO, sagt: "Quer durch Europa wird aktuell das öffentliche Leben heruntergefahren, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Für viele Marken und Händler sind die kommenden Wochen die wichtigsten im gesamten Geschäftsjahr. Es ist mehr als je zuvor wichtig, dass wir zusammenhalten und diese Herausforderung in Partnerschaft angehen, damit wir gemeinsam stärker aus der Krise hervorgehen."

Insbesondere Connected Retail ist für viele stationäre Geschäfte ein wesentlicher Bestandteil geworden, um die Herausforderung der Lockdowns zu bewältigen. Das Programm hat sich mit rund 2.000 aktiven angeschlossenen Partnern bereits zur größten Plattform für lokale Modegeschäfte in Europa entwickelt. Zalando will die Anzahl der angebundenen Geschäfte in 2021 verdreifachen. Im Zuge des Ausbaus der Zalando-Plattform hat das Unternehmen Connected Retail zum 1. November 2020 auf Norwegen, Dänemark und Finnland ausgeweitet. Mit Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien und Belgien werden im Jahr 2021 fünf weitere Märkte folgen.

Zalando Konzern - Wesentliche Finanzkennzahlen (in Millionen Euro)

Q3 2020 Q3 2019 GMV Konzern 2.455,9 1.891,2 % growth 29,9% 24,3% Umsatz Konzern 1.849,8 1.521,1 % growth 21,6% 26,7% Fashion Store 1.664,3 1.397,8 Davon DACH 764,4 666,7 Davon Rest of Europe 899,8 731,1 Offprice 260,5 160,4 Sonstige 43,2 42,2 Überleitung (118,2) (79,4) Bereinigtes EBIT Konzern 118,2 6,3 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 6,4% 0,4% Fashion Store 89,0 9,4 Davon DACH 70,8 40,1 Davon Rest of Europe 20,2 (30,7) Offprice 28,3 3,2 Sonstige (3,9) (6,4) Überleitung 4,8 0,1 Nettoumlaufvermögen (222,6) (69,7) Investitionsaufwand (Capex) (26,3) (88,0) Nettogewinn 58,5 (13,6)

Zalando Konzern - Wichtige Leistungsindikatoren

Q3 2020 Q3 2019 Verände- rung Site-Visits (in Mio.) 1.268,5 1.000,3 26,8% Mobile Site-Visits (% von Site-Visits) 87,2% 84,8% 2,4pp Aktive Kunden (in Mio.) 35,6 29,5 20,7% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 44,0 34,7 26,7% Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktivem 4,8 4,6 3,3% Kunden Durchschn. Warenkorbgröße (LTM, Euro) 57,2 56,5 2,4% Definitionen finden sich in der Q3-Mitteilung und im Geschäftsbericht.

ÜBER ZALANDO

Zalando (https://corporate.zalando.de) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute über 35 Millionen aktiven Kunden in 17 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kunden, Partner und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unser Ziel ist, zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden sowie eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde.

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN Alexander Styles Corporate Communications Alexander.Styles@zalando.de +49 (0) 152 22715810

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN UND ANALYSTEN Patrick Kofler Investor Relations investor.relations@zalando.de +49 (0)30 20968 1584

