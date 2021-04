DGAP-News: Zalando SE: Zalando erwartet erstes Quartal über Markterwartung (deutsch)

Zalando SE: Zalando erwartet erstes Quartal über Markterwartung

20.04.2021

BERLIN, 20. April 2021 // Die Zalando SE erwartet für das erste Quartal 2021 ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) und bereinigtes EBIT über Markterwartungen. Grund sind ein besser als erwarteter Start in die Frühjahr-Sommer Saison, sowie eine niedriger als erwartete Retourenquote.

Nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2021 stieg das GMV um 54,5-56,5% auf 3,13-3,17 Milliarden Euro (Q1 2020: 2,0 Milliarden Euro), der Umsatz wuchs um 46-48% auf 2,22-2,26 Milliarden Euro (Q1 2020: 1,5 Milliarden). Zalando erwartet für den gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT zwischen 80-100 Millionen Euro (Q1 2020: -98,6 Millionen Euro).

Der Median des vom Unternehmen zum 29. März 2021 erhobenen Analystenconsensus betrug beim GMV-Wachstum 50,0%, beim Umsatzwachstum 45,5%, und beim bereinigten EBIT 41 Millionen Euro.

Chief Financial Officer David Schröder sagt: 'Durch die konsequente Umsetzung unserer Plattformstrategie konnten wir mehr Kund*innen bedienen und unseren Partner*innen zusätzliche Geschäftschancen eröffnen, während sich die die Europäische Modebranche insgesamt weiterhin einem herausfordernden Marktumfeld gegenübersieht."

Die Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht Zalando am 6. Mai 2021 um 07.00 Uhr CET.

