DGAP-News: Zalando stärkt Vorstandsteam durch Chief Operating Officer-Position und ernennt neue Chief Financial Officer (deutsch)

Zalando stärkt Vorstandsteam durch Chief Operating Officer-Position und ernennt neue Chief Financial Officer

16.12.2021

* David Schröder übernimmt neu geschaffene Position des Chief Operating Officer, um sich dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Zalandos Schlüsselkompetenzen zu widmen und Wachstum voranzutreiben

* Dr. Sandra Dembeck wird neue Chief Financial Officer von Zalando

* Änderungen treten zum 1. März 2022 in Kraft

* Zalando stellt sich mit Anpassungen für zukünftige Anforderungen des Unternehmens auf, um Starting Point for Fashion zu werden und Wachstumsziel von über 30 Milliarden Euro GMV bis 2025 zu erreichen

BERLIN, 16. DEZEMBER 2021 // Die Zalando SE ("Zalando") erweitert zum 1. März 2022 das Vorstandsteam. Finanzvorstand David Schröder wird die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO) übernehmen und sich in dieser Rolle dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Zalandos Schlüsselkompetenzen widmen, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Der Aufsichtsrat von Zalando hat Dr. Sandra Dembeck zur neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Sie wird die Bereiche Finanzen und Group Governance verantworten.

Mit den Anpassungen stellt Zalando den Vorstand für die zukünftigen Anforderungen des Unternehmens auf. Zalando will für Kund*innen der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - sein und bis 2025 mehr als 30 Milliarden Euro Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) erzielen. Diese Vision und Wachstumsziele wurden auf den Kapitalmarkttagen 2019 und 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Zalando konzentriert sich weiterhin auf drei strategische Dimensionen: auf den Ausbau des aktiven Kund*innenstamms und die weitere Vertiefung der Kund*innenbeziehungen, auf die Transformation zu einem Plattformgeschäft und auf das Ziel, eine nachhaltige Modeplattform mit netto-positiver Auswirkung für Mensch und Umwelt zu werden.

David Schröder, seit 2019 Teil des Zalando-Vorstands, wird die neu geschaffene Rolle des COO übernehmen. Seit seinem Start bei Zalando im Jahr 2010 hat er die Operations von Zalando auf- und ausgebaut und verfügt damit über umfassende Expertise für seine neue Rolle. Als COO wird er sich dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Zalandos Schlüsselkompetenzen widmen, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Zu seinen Kernaufgaben als COO zählen der Ausbau des europäischen Logistiknetzwerks, die Weiterentwicklung der Zalando-eigenen Bezahllösungen sowie die Erschließung neuer Wachstumschancen durch die Unterstützung des Direct-to-Consumer-Geschäfts von Partnern über eine Vielzahl von Kanälen.

Dr. Sandra Dembeck wird zum 1. März 2022 CFO bei Zalando. Sie kommt von der Compass Group Plc, wo sie zuletzt Corporate Finance Director war. Sie bringt langjährige Erfahrung im Financial Performance Management und der finanziellen Berichterstattung für private und börsennotierte Unternehmen mit und hat in ihren Positionen aktiv dazu beigetragen , die Geschäftsergebnisse zu verbessern und das operative Geschäft voranzutreiben. Darüber hinaus verfügt sie über umfangreiche und relevante Erfahrung aus Führungspositionen in der internationalen Dienstleistungs-, Einzelhandels- und Modebranche.

Die Vorsitzende des Aufsichtsrats Cristina Stenbeck sagt: "Das verstärkte Vorstandsteam wird Zalando dabei unterstützen, zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. Der Aufsichtsrat freut sich sehr darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit David Schröder in seiner neuen Rolle als COO fortzusetzen. Er hat als CFO einen herausragenden Beitrag für Zalando geleistet. Wir freuen uns außerdem, Dr. Sandra Dembeck als CFO im Vorstand begrüßen zu dürfen. Sie bringt breite Expertise im Finanzbereich aus einer Vielzahl relevanter Branchen mit. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Team die Wachstumsambitionen des Unternehmens vorantreiben und auf der starken, unternehmerischen Kultur aufbauen wird, um für Kunden, Partner und Aktionäre langfristig und nachhaltig Wert zu schaffen."

ÜBER ZALANDO Zalando (https://corporate.zalando.com) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 46 Millionen aktiven Kund*innen in 23 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund*innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN Alexander Styles Corporate Affairs Alexander.Styles@zalando.de +49 (0) 152 22715810

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOR*INNEN UND ANALYST*INNEN Patrick Kofler Investor Relations investor.relations@zalando.de +49 (0)30 20968 1584

