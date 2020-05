DGAP-News: Zeiss Meditec steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2019/20 (deutsch)

Zeiss Meditec steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2019/20

COVID-19-Pandemie führt zu deutlicher Abschwächung im zweiten Quartal JENA, 11. Mai 2020

Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 einen Umsatz von 714,9 Mio. EUR (Vj. 667,2 Mio. EUR) und erreichte damit ein Wachstum von 7,2% (währungsbereinigt: +5,8%) im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel leicht auf 102,5 Mio. EUR (Vj. 110,4 Mio. EUR) zurück. Die EBIT-Marge lag bei 14,3% (Vj. 16,5%).

"Unser Umsatzwachstum zum Halbjahr ist das Ergebnis einer grundsätzlich intakten Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen", sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG. "Jedoch waren auch wir im Laufe des zweiten Quartals signifikant von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen, was sich zunächst in der Region Asien/Pazifik und im Monat März dann auch deutlich in Europa und Nordamerika zeigte."

Zuwächse in beiden strategischen Geschäftseinheiten

Im strategischen Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices stieg der Umsatz nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 um 5,5 Prozent (währungsbereinigt: +4,2 Prozent) auf 517,7 Millionen Euro (Vj. 490,7 Millionen Euro). Der Umsatz der SBU Microsurgery erhöhte sich um 11,7 Prozent (währungsbereinigt: +10,1 Prozent) auf 197,2 Millionen Euro (Vj. 176,5 Millionen Euro).

Weiteres Wachstum in Americas und APAC [1]

Der Umsatz in der Region EMEA [2] ging um 2,3 Prozent (währungsbereinigt: -2,3 Prozent) auf 208,7 Millionen Euro (Vj. 213,7 Millionen Euro) zurück. Insbesondere im Monat März kam es in der Region zu einem Rückgang der Aufträge infolge der COVID-19-Pandemie.

Die Region Americas konnte ihren Umsatz nach den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hingegen um 13,6 Prozent (währungsbereinigt: 10,8 Prozent) auf 205,5 Millionen Euro steigern (Vj. 180,9 Millionen Euro). Die USA erzielten hierbei gutes Wachstum, wobei sich auch in dieser Region der Monat März gegenüber dem Vorjahr deutlich abschwächte.

Die Region APAC erzielte mit 10,3 Prozent (wechselkursbereinigt +8,8 Prozent) auf 300,7 Millionen Euro (Vj. 272,6 Millionen Euro) ebenfalls einen positiven Wachstumsbeitrag, gestützt von einer robusten Entwicklung in Japan und Südkorea. In China führten jedoch insbesondere temporäre Schließungen von Kliniken und Verschiebungen nicht-akuter chirurgischer Behandlungen in den Monaten Februar und März zu deutlichen Umsatzausfällen.

Operatives Ergebnis leicht unter Vorjahr

Das operative Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern: EBIT) fiel in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 leicht auf 102,5 Millionen Euro (Vj. 110,4 Millionen Euro). Die EBIT-Marge ging von 16,5 Prozent auf 14,3 Prozent zurück. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Wert von 14,7 Prozent (Vj. 16,8 Prozent). Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,71 EUR (Vj. 0,65 EUR), da im Vergleich zum Vorjahr Belastungen aus Währungssicherungsgeschäften deutlich geringer ausfielen.

"Wie wir schon Anfang April mitgeteilt haben, können wir aufgrund der weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie derzeit noch keine genaue Prognose für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2019/20 geben. Priorität haben für uns derzeit die Sicherheit unserer Mitarbeiter und die Aufrechterhaltung des Produktionsbetriebs und Service, um unsere Kunden bestmöglich unterstützen zu können", kommentiert Dr. Ludwin Monz.

Umsatz nach strategischen Geschäftseinheiten

Angaben in 6 Monate 6 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2019/20 2018/19 zum Vorjahr (währungsbereinigt) Ophthalmic 517,7 490,7 +5,5% +4,2% Devices Microsurge- 197,2 176,5 +11,7% +10,1% ry Gesamtkon- 714,9 667,2 +7,2% +5,8% zern Umsatz nach Regionen

Angaben in 6 Monate 6 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2019/20 2018/19 zum Vorjahr (währungsbereinigt) EMEA 208,7 213,7 -2,3% -2,3% Americas 205,5 180,9 13,6% 10,8% APAC 300,7 272,6 10,3% 8,8% Gesamtkon- 714,9 667,2 +7,2% +5,8% zern Ansprechpartner für Investoren und Presse

Sebastian Frericks Director Investor Relations, Carl Zeiss Meditec AG Tel. 03641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com

www.zeiss.de/presse

[1] Asien/Pazifischer Raum [2] Europa, Mittlerer Osten, Afrika

