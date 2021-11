DGAP-News: zooplus AG setzt starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal fort (deutsch)

zooplus AG setzt starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal fort

zooplus AG setzt starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal fort

* Wachstum von 18% im dritten Quartal führt zu Gesamtumsatz von mehr als 1,5 Mrd. EUR in den ersten neun Monaten 2021

* Große und loyale Kundenbasis als nachhaltiger Wachstumstreiber: Umsatzbezogene Wiederkaufrate steigt auf 98%

* Strategische Partnerschaft mit H&F und EQT, um langfristige Wachstumspotenziale voll auszuschöpfen, steht kurz vor Abschluss

* Weitere Annahmefrist für Zorro Bidco-Angebot läuft bis 22. November 2021 (24:00 Uhr MEZ); Delisting der zooplus-Aktien angekündigt

* Umsatzprognose bleibt unverändert, EBITDA-Prognose wurde aufgrund einmaliger Transaktionskosten in zweistelliger Millionenhöhe bereits reduziert

München, 16. November 2021 - Die zooplus AG, Europas führende Online-Plattform für Heimtierbedarf, hat ihre starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2021 fortgesetzt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 18% auf 514,0 Mio. EUR (Q3 2020: 436,4 Mio. EUR), der Gesamtumsatz lag in den ersten neun Monaten 2021 bei 1.516,2 Mio. EUR (9M 2020: 1.298,9 Mio. EUR). Das nachhaltige Umsatzwachstum des Unternehmens wird weiterhin von der großen und loyalen Kundenbasis getrieben: So stieg die umsatzbezogene Wiederkaufrate auf 98% im Vergleich zu 97% in den ersten neun Monaten 2020. Das margenstarke Eigenmarkengeschäft von zooplus trug 17,6% zum Gesamtumsatz bei (9M 2020: 15,8%).

"Wir blicken zurück auf eine starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2021. Mit der Wachstumsgeschwindigkeit und unserer loyalen Kundenbasis im Rücken sowie zwei starken Partnern an unserer Seite schlagen wir jetzt ein neues Kapitel für zooplus auf. Die strategische Partnerschaft mit Hellman & Friedman und EQT versetzt uns in die Lage, unsere Führungsposition im wachsenden und sich schnell wandelnden europäischen Heimtiermarkt auf lange Sicht behaupten und weiter ausbauen zu können. Mit dieser Partnerschaft können wir erheblich in eine noch bessere Customer Journey, eine hervorragende Logistik und neue Service- und Produktangebote investieren", sagte Dr. Cornelius Patt, CEO von zooplus.

Stabile Rohmarge, starker Free Cashflow Der Rohertrag belief sich auf 456,4 Mio. EUR, was einer Rohmarge von 30,1% entspricht (9M 2020: 396,3 Mio. EUR; 30,5%). Aufgrund einmaliger Transaktionskosten in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Zorro Bidco S.à r.l., dem Investmentvehikel von Hellman & Friedman ("H&F"), das von EQT Private Equity ("EQT") unterstützt wird, lag das EBITDA bei 15,4 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 1,0% entspricht (9M 2020: 47,8 Mio. EUR; 3,7%). Der Free Cashflow stieg auf 94,2 Mio. EUR im Vergleich zu 52,8 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Strategische Partnerschaft mit H&F und EQT kurz vor Abschluss Am 4. November 2021 hat zooplus bekanntgegeben, dass das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Zorro Bidco die Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie überschritten hat. Die erweiterte Annahmefrist läuft bis zum 22. November 2021. Da Zorro Bidco bereits alle regulatorischen Freigaben erhalten hat, wird die finale Abwicklung des Angebots von Zorro Bidco kurz darauf erfolgen. Der Vorstand von zooplus unterstützt das am 8. November 2021 von Zorro Bidco angekündigte öffentliche Delisting-Angebot.

"Wir freuen uns sehr, dass die große Mehrheit unserer Aktionäre unsere Überzeugung teilt, dass wir zooplus durch die Partnerschaft mit Hellman & Friedman und EQT zu einem noch erfolgreicheren und kundenorientierteren Unternehmen machen können. Unsere Aktionäre hatten die einzigartige Gelegenheit, eine attraktive Prämie von 85 Prozent auf den unbeeinflussten 3-Monats-VWAP der zooplus-Aktie zu realisieren. Für uns - das Unternehmen und seine Mitarbeiter - bietet diese Partnerschaft die Möglichkeit, unsere einzigartige paneuropäische Wachstumsgeschichte noch einmal zu beschleunigen. Schließlich gewinnen wir finanziellen Spielraum für erhebliche Investitionen in unser Geschäft", so Andreas Maueröder, CFO von zooplus.

Prognoseanpassung für 2021 aufgrund einmaliger Transaktionskosten Durch das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Zorro Bidco fallen einmalige Transaktionskosten in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags an. Deshalb hatte der Vorstand am 4. November 2021 angekündigt, seine Ergebnisprognose zu senken. Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2021 ein EBITDA in der Bandbreite von 20 Mio. EUR bis 35 Mio. EUR, nachdem er zuvor eine Bandbreite von 40 Mio. EUR bis 80 Mio. EUR erwartet hatte. Die Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2021 liegt unverändert in der Bandbreite von 2,04 Mrd. EUR bis 2,14 Mrd. EUR.

Wesentliche Kennzahlen:

Q3 Q3 Verän- 9M 2021 9M 2020 Verän- 2021 2020 derung derung Umsatzerlöse Mio. 514,0 436,4 17,8% 1.516,2 1.298,9 16,7% EUR Umsatzanteil % 18,0% 16,6% 1,5%p 17,6% 15,8% 1,8%p Eigenmarken (% des Umsatzes) Umsatzbezoge- % 98,2% 96,8% 1,4%p 98,2% 96,8% 1,4%p ne Wiederkaufra- te* zum 30.09.2021 Rohertrag Mio. 151,0 133,5 17,4 456,4 396,3 60,1 EUR Rohmarge (% % 29,4% 30,6% -1,2%p 30,1% 30,5% -0,4%p des Umsatzes) EBITDA Mio. -26,8 18,4 -45,2 15,4 47,8 -32,4 EUR EBITDA-Marge % -5,2% 4,2% -9,4%p 1,0% 3,7% -2,7%p (% des Umsatzes) EBT Mio. -35,1 10,8 -45,9 -9,3 24,6 -33,9 EUR Konzernergeb- Mio. -24,6 7,3 -31,9 -9,1 15,2 -24,3 nis EUR Ergebnis je EUR -3,44 1,03 -4,47 -1,28 2,12 -3,40 Aktie** Free Cashflow Mio. 28,1 23,2 4,9 94,2 52,8 41,4 EUR Aktive Mio. 5,6 4,9 0,7 5,6 4,9 0,7 wiederkehren- de Kunden zum 30.09.2021 Aktive Kunden Mio. 9,1 8,1 1,0 9,1 8,1 1,0 zum 30.09.2021 Mitarbeiter Durch-s- 857 748 109 857 748 109 chnitt

* Wechselkursbe- reinigt ** Unverwässert

Unternehmensprofil Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet, wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international erfolgreich eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente zwischen Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8 Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere bepelzte und nicht-bepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogrammen, dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung sowie einem nahtlosen digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer Vielzahl von interaktiven Inhalten und Community-Angeboten. Der Umsatz von zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und erreichte damit einen Anteil von rund 7% am europäischen Markt für Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf etwa 28 Mrd. EUR bis 29 Mrd. EUR netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).

Weitere Informationen zu zooplus finden Sie unter investors.zooplus.com oder auf unserer internationalen Shop-Seite unter zooplus.com.

Kontakt Investor Relations / Presse: zooplus AG Diana Apostol Sonnenstraße 15 80331 München Tel: + 49 (0) 89 95006-210 Fax: + 49 (0) 89 95006-503 E-Mail: ir@zooplus.com | press@zooplus.com Web: https://investors.zooplus.com

