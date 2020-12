DGAP-News: Zur Rose Group AG: Olaf Heinrich, Head Germany, verlässt die Zur Rose-Gruppe; sein Nachfolger wird Walter Hess, Head Switzerland (deutsch)

Zur Rose Group AG: Olaf Heinrich, Head Germany, verlässt die Zur Rose-Gruppe; sein Nachfolger wird Walter Hess, Head Switzerland

^ EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Personalie Zur Rose Group AG: Olaf Heinrich, Head Germany, verlässt die Zur Rose-Gruppe; sein Nachfolger wird Walter Hess, Head Switzerland

10.12.2020 / 07:00

Medienmitteilung

Olaf Heinrich, Head Germany, verlässt die Zur Rose-Gruppe; sein Nachfolger wird Walter Hess, Head Switzerland

Der Verantwortliche für das Segment Deutschland (Head Germany) und CEO von DocMorris, Olaf Heinrich, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Zur Rose-Gruppe zu verlassen. Die Nachfolge übernimmt Walter Hess, Leiter des Segments Schweiz (Head Switzerland). Für das Schweizer Geschäft zeichnet neu Emanuel Lorini, Leiter des Ärztegeschäfts, verantwortlich.

Olaf Heinrich hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, die Zur Rose-Gruppe zu verlassen. Er ist seit 2009 CEO von DocMorris und verantwortet seit 2017 die gesamte Leitung des Deutschland-Geschäfts. Verwaltungsratspräsident Prof. Stefan Feuerstein bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates bei Olaf Heinrich für seinen hohen persönlichen Einsatz: «Olaf Heinrich ist es gelungen, unsere Wachstumsstrategie, die insbesondere auf Europas grössten Medikamentenmarkt Deutschland fokussiert ist, voranzutreiben. Zudem hat er massgeblich dazu beigetragen, Zur Rose als umfassenden Gesundheitsdienstleister und Technologieunternehmen zu positionieren. Die Gruppe ist heute hervorragend aufgestellt, um die Chancen der Digitalisierung im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren zu nutzen. Wir wünschen Olaf Heinrich für seine Zukunft beruflich und privat alles Gute.»

Walter Hess übernimmt Deutschland-Verantwortung Der Verantwortliche für das Segment Schweiz, Walter Hess, übernimmt die Leitung des Segments Deutschland und die Position als CEO von DocMorris per sofort. Als Mitglied des obersten Führungsgremiums ist Walter Hess mit dem Online-Geschäft, den strategischen Projekten, aber auch mit den Chancen und Herausforderungen in Deutschland bestens vertraut. Zudem leitete er selbst mehrere Jahre die deutsche Tochtergesellschaft Zur Rose Pharma GmbH in Halle (Saale) und war vorher als externer Berater für die Zur Rose-Gruppe in Deutschland tätig. Walter Oberhänsli, Delegierter des Verwaltungsrats und CEO, betont: «Walter Hess verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis und ist die ideale Besetzung für die verantwortungsvolle Position. Er hat das Schweizer Geschäft in den vergangenen Jahren äusserst erfolgreich geleitet und zukunftsweisend ausgerichtet. Wir freuen uns, dass ein starker interner Nachfolger das Deutschland-Geschäft in den kommenden spannenden Jahren in eine neue Dimension führen wird.»

Emanuel Lorini wird Head Switzerland und Mitglied der Gruppenleitung Die Position des Segmentverantwortlichen Schweiz übernimmt Emanuel Lorini (43), seit 2011 Leiter des Ärztegeschäfts (B2B) und Mitglied der Geschäftsleitung der Zur Rose Suisse AG. Walter Hess freut sich sehr über die Ernennung seines Nachfolgers: «Unter der Leitung von Emanuel Lorini ist es gelungen, den Marktanteil des Ärztegeschäfts deutlich zu steigern. Zudem trieb er eine Reihe von Innovationen für eine digitalisierte Gesundheitsversorgung erfolgreich voran, die in der Umsetzung von digitalen Dienstleistungen zur Verbesserung des Medikationsmanagements, aber auch des Praxisalltags der Ärzte mündeten.» Walter Oberhänsli ergänzt: «Emanuel Lorini ist für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe hervorragend qualifiziert. Wir freuen uns sehr, die Position in der Gruppenleitung aus den eigenen Reihen besetzen zu können.» Emanuel Lorini hat Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen studiert.

Kontakt für Analysten und Investoren Christoph Herrmann, Head of Investor Relations E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Head of Group Communications E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda 21. Januar 2021 Umsatz 2020 18. März 2021 Jahresergebnis 2020 20. April 2021 Q1/2021 Trading Update 29. April 2021 Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 1'800 Mitarbeitende. 2019 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'569 Millionen Franken (inklusive medpex) bei derzeit rund 10 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283 , Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1154143

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1154143 10.12.2020

°