DGAP-News: Zur Rose Group mit dynamischer Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2021 (deutsch)

20.04.2021 / 07:00

Frauenfeld, 20. April 2021

- Nachhaltig positive Wachstumsentwicklung von 16.0 Prozent

- Kräftiges Umsatzwachstum in Deutschland mit 25.2 Prozent

- Ausbau der Gesundheitsplattform DocMorris mit neuen Services

- Start von www.docmorriscare.com/adipositas als strategischer Meilenstein

- Fortsetzung der Integrationsaktivitäten: Verschmelzung von apo-rot mit DocMorris

Die Zur Rose-Gruppe verzeichnete im ersten Quartal 2021 mit 16.0 Prozent in lokalen Währungen ein deutliches Umsatzwachstum und setzte damit ihren Wachstumskurs, auch im Vergleich zum ausserordentlich starken Vorjahresquartal, weiter fort. In Konzernwährung stieg der Umsatz um 17.8 Prozent auf CHF 502.7 Mio. [1], dies trotz des Nachfragerückgangs nach Grippe- und Erkältungsmedikamenten als Folge der verschärften Hygienemassnahmen. Der generelle Trend zu mehr Online-Käufen und die weiterhin positive Neukundenentwicklung unterstützte die dynamische Entwicklung. Die Zahl aktiver Kunden erhöhte sich im vergangenen Quartal um 600'000 auf neu 11.1 Millionen [2].

Konstant erfreuliche Entwicklung in den Segmenten In Deutschland wuchs die Zur Rose-Gruppe im ersten Quartal kräftig. Die Verkäufe stiegen um 25.2 Prozent in Lokalwährung bzw. um 27.9 Prozent in Konzernwährung auf CHF 337.2 Mio1. Das Onlinegeschäft mit rezeptfreien Medikamenten sowie Gesundheits- und Pflegeprodukten war der Treiber dieser positiven Entwicklung. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf Basis von Papierrezepten erreichte nahezu das Niveau des Vorjahrsquartals und belegt damit die hohe Kundenloyalität.

In der Schweiz verzeichnete Zur Rose einen Umsatz von CHF 147.0 Mio. Vor dem Hintergrund des starken Vorjahresquartals, in welchem im Ärztegeschäft aufgrund des coronabedingten Lageraufbaus ein Rekordwachstum von 16.1 Prozent erzielt wurde, entwickelte sich das Segment Schweiz bei einem Minus von 2.8 Prozent nachhaltig solid.

Das Segment Europa verzeichnete weiterhin einen sehr hohen Umsatzzuwachs von 57.6 Prozent in Lokalwährung bzw. 61.1 Prozent in Konzernwährung auf CHF 19.9 Mio. und bestätigt das langfristig attraktive Wachstumspotenzial des Marktplatzgeschäfts.

Ausbau der Gesundheitsplattform DocMorris mit neuen Services für Kunden und Patienten Die Gesundheitsplattform DocMorris hat im ersten Quartal zusätzliche Services für Kunden und Patienten aufgeschaltet. Neben dem direkten Zugang zu stationären Ärzten sowie zu Online-Ärzten über TeleClinic, konnten weitere Apothekenpartner gewonnen werden. Zusätzlich zur Bestellung über den Versandweg steht über diese Partner in ersten Grossstädten Deutschlands nun mit Same-Day auch eine schnellere Belieferungsoption zur Verfügung.

Start von DocMorris Adipositas Care Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem globalen Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk wurde die Gesundheitsplattform DocMorris Ende März 2021 zusätzlich um den digitalen Hub DocMorris Adipositas Care ( www.docmorriscare.com/adipositas) erweitert. Menschen, die mit Adipositas leben, können sich mit einem Klick über die Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten informieren und Zugang zu digitalen Lösungen für die Adipositas-Versorgung finden. Der neue Behandlungspfad ermöglicht ihnen zudem, sich online sowie offline mit spezialisierten Ärzten und Beratern in der Adipositas-Betreuung zu vernetzen. Die Zusammenarbeit startete vorerst in Deutschland. Es ist die Absicht, sie später auf weitere europäische Märkte auszudehnen.

Der Start dieses neuen Gesundheitsangebotes ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum europäischen Gesundheitsökosystem der Zur Rose Gruppe und ein entscheidender Schritt, um die Vision des Unternehmens zu verwirklichen: eine Welt zu schaffen, in der die Menschen ihre eigene Gesundheit mit einem Klick managen können.

Multimediale, deutschlandweite Kampagne Für die Marke DocMorris, die Dachmarke des Gesundheitsökosystems, startete im Februar 2021 eine multimediale, deutschlandweite Kampagne. Sie zeigt die Marke als nahbaren und zuverlässigen Partner und macht die digitalen Services der Gesundheitsplattform erlebbar. Die Markenbekanntheit konnte bereits weiter signifikant gesteigert werden, und der bisherige Rücklauf auf die Kampagne ist vielversprechend.

Verschmelzung der Marke apo-rot mit DocMorris Zur Erzielung von Effizienzsteigerungen vollzieht die Zur Rose-Gruppe in Deutschland den nächsten Integrationsschritt. Die apo-rot B.V. wird per 30. Juni 2021 mit der DocMorris N.V. verschmolzen. Die apo-rot-Kunden können sich danach mit ihren bisherigen Log-in-Daten im Webshop von DocMorris anmelden und von dessen umfassenden Angebot profitieren. Die operative Konsolidierung der Versandhandels- und Logistikaktivitäten von apo-rot in Heerlen erfolgte bereits 2018.

Nutzung der Chancen durch die Einführung des elektronischen Rezepts Die Vorbereitungen der Zur Rose-Gruppe mit Blick auf die verpflichtende Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland per 1. Januar 2022 schreiten plangemäss voran. Mit 9.8 Millionen Kunden im deutschen Markt und mit DocMorris als bekannteste Apothekenmarke Deutschlands hat die Gruppe eine hervorragende Ausgangslage, um Kunden mit ihrem Service- und Versandangebot zu überzeugen und den Umsatz in diesem Bereich nach der Implementierung der benötigten Infrastruktur weiterhin deutlich zu steigern.

Ausblick Die Zur Rose-Gruppe bestätigt die am 18. März 2021 kommunizierten Wachstumsziele.

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-31.3.2- 1.1.-31.3.2- Verände- 021 020 rung Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz 502.7 426.6 17.8% Zur Rose-Gruppe Aussenumsatz, in 16.0% Lokalwährung Zur Rose-Gruppe 420.9 365.0 15.3% Zur Rose-Gruppe in Lokalwährung 13.7% Märkte Deutschland Aussenumsatz 337.2 263.6 27.9% Deutschland Aussenumsatz, in 25.2% Lokalwährung Deutschland 255.5 202.0 26.5% Deutschland, in Lokalwährung 23.7% Schweiz 147.0 151.2 -2.8% Europa 19.9 12.4 61.1% Europa, in Lokalwährung 57.6% Geschäftsmodelle B2C inkl. Aussenumsatz 370.6 296.3 25.1% B2C 288.9 234.7 23.1% Professional Services 113.6 118.6 -4.2% Marketplace 19.9 12.4 61.1% Kontakt für Analysten und Investoren Christoph Herrmann, Head of Investor Relations E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Head of Group Communications E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda Am 16. Juni 2021 findet ein Capital Markets Day im virtuellen Format statt. Einladung und Agenda folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

29. April 2021 Ordentliche Generalversammlung 18. August 2021 Halbjahresergebnis 21. Oktober 2021 Q3 Trading Update

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete sie einen Umsatz von 1'752 Millionen Franken (inklusive Aussenumsatz) bei derzeit über 11 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Gesundheitsservices und als Technologieproviderin im Bereich von Plattformen. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Aufbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen Lösungen vernetzen. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen. Zur Rose verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit nur einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283 , Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

[1] Aussenumsatz; d.h. einschliesslich nicht konsolidierter Versandhandelsumsätze [2] Kunden, welche die Zur Rose-Gruppe entweder direkt oder über ihre Partner beliefert

