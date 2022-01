DGAP-News: Zur Rose-Gruppe nominiert Rongrong Hu als Verwaltungsrätin (deutsch)

Zur Rose-Gruppe nominiert Rongrong Hu als Verwaltungsrätin

Frauenfeld, 10. Januar 2022 Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe nominiert Rongrong Hu als Verwaltungsrätin

Der Verwaltungsrat der Zur Rose-Gruppe hat beschlossen, Rongrong Hu der Generalversammlung vom 28. April 2022 zur Wahl als neue Verwaltungsrätin vorzuschlagen. Die 41-jährige Chinesin lebt seit 2016 in der Schweiz und ist als Investorin mit Schwerpunkt im Technologiesektor tätig. Davor arbeitete sie für eBay, als Sr. Director of Innovation, M&A & Business Development EMEA und Chief Strategy Officer Greater China. Zuvor arbeitete sie für McKinsey & Company, CITIC Capital und war Gründerin mehrerer Unternehmen. Rongrong Hu erlangte einen Doppel-Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen für Telekommunikation sowie in Internationaler Wirtschaft und Handel an der Shanghai Jiaotong Universität sowie ein MBA an der Harvard Business School. Verwaltungsratspräsident Prof. Stefan Feuerstein sagt: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir Rongrong Hu für eine Kandidatur in den Verwaltungsrat gewinnen konnten. Als ausgewiesene Expertin im E-Commerce- und Tech-Umfeld sowie mit ihrer breiten unternehmerischen Erfahrung ergänzt sie das Gremium in idealer Weise.»

Nach dem bereits kommunizierten Ausscheiden von Dr. Thomas Schneider und Prof. Dr. Volker Amelung auf die nächste Generalversammlung soll der Verwaltungsrat durch die Nomination von Rongrong Hu durch eine weitere Frau ergänzt und gleichzeitig von aktuell sieben auf sechs Personen reduziert werden. Bei einer Wahl von Rongrong Hu wird das kommunizierte Ziel, das Gremium ab 2023 zu mindestens 30 Prozent mit weiblicher Kompetenz zu besetzen, bereits ein Jahr früher erreicht.

Agenda 20. Januar 2022 Umsatz 2021 24. März 2022 Jahresergebnis 2021 20. April 2022 Q1/2022 Trading update 28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete sie einen Aussenumsatz von 1'752 Millionen Franken bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Gesundheitsservices und als Technologieproviderin im Bereich von Plattformen. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Aufbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen Lösungen vernetzen. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen. Zur Rose verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit nur einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283 , Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

