DGAP-News: Zwei VBV-Lernende der Vaudoise erzielen die besten Resultate der Westschweiz (deutsch)

24.02.2022 / 12:07

Lausanne, 23. Februar 2022 - Die Vaudoise ist stolz darauf, dass zwei ihrer Lernenden, Tiago Ferreira Figueiredo und Maxime Chapuis, sich an der Abschlussprüfung «Versicherungseinstieg mit Mittelschulabschluss VBV» (VEM VBV) besonders ausgezeichnet haben. Die beiden Lernenden erzielten die besten Gesamtnoten der Westschweiz, mit einem Durchschnitt von 5,36 für Tiago Ferreira Figueiredo und 5,25 für Maxime Chapuis. Dieser Erfolg würdigt das Engagement der Vaudoise für die Ausbildung junger Talente.

Die Vaudoise wurde vom Swiss Arbeitgeber Award im November 2021 zum besten Arbeitgeber in der Kategorie «Grossunternehmen» ausgezeichnet und engagiert sich für die Ausbildung junger Menschen. Die Vaudoise gratuliert Tiago Ferreira Figueiredo (Departement Vertrieb & Marketing), Maxime Chapuis (Departement Vertrieb & Marketing), Hugo D'Aquino (Departement Personenversicherungen), Ainoa Manzano (Departement Personenversicherungen) und Gaetan Martin (Departement Vermögensversicherungen) ganz herzlich zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung. Die Abschlussfeier fand am 11. Februar 2022 online statt.

Im Anschluss an die Ausbildung wurde Tiago Ferreira Figueiredo in unserer Agentur in Genf während Maxime Chapuis in der Agentur Lausanne angestellt. Er wird nach Ablauf des befristeten Vertrags die Polizeischule in Angriff nehmen. Ainoa Manzano führt ihre Tätigkeit im Departement Personenversicherungen in Wankdorf weiter, bis sie sich für einen Sprachaufenthalt ins Ausland begeben wird.

Die Vaudoise bedankt sich bei dieser Gelegenheit auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die jungen Berufsmenschen während ihrer Ausbildung unterstützt und begleitet haben. Sie haben direkt zu ihrem Erfolg beigetragen.

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, pmatthey@vaudoise.ch

Die Vaudoise-Gruppe Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1'650 Mitarbeitende, darunter sind 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2021 hat sie so 40 Millionen verteilt.

