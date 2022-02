DGAP-Stimmrechte: Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

Atrium European Real Estate Limited: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ EQS Stimmrechtsmitteilung: Atrium European Real Estate Limited Atrium European Real Estate Limited: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.02.2022 / 15:20 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs 2 Börsegesetz 2018

Jersey, 21. Februar 2022. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) (die 'Gesellschaft' oder 'Atrium'), ein Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt gemäß § 135 Abs 2 Börsegesetz 2018 bekannt, dass sie die folgende Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 Börsegesetz 2018 erhalten hat:

1. Emittent: ATRIUM EUROP.REAL EST.LTD 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person: Chaim Katzman 4. Namen der Aktionäre: Gazit Gaia Limited Gazit Midas Limited 5. Datum der Schwellenberührung: 18.2.2022

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamtzahl der Stimmrechte, die die von der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrechte die zu Aktien Instrumente 7.B in des gehören (7.A) repräsentieren % Emittenten (7.B.1 + 7.B.2) Situation am 100,00 % 0,00 % 100,00 299.743.870 Tag der % Schwellen- berührung Situation in 74,50 % 0,05 % 74,55 der % vorherigen Meldung (sofern anwendbar) 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) 133 BörseG 2018) 2018) JE00B3DCF752 0 299.743.870 0,00 % 100,00 % Subsumme A 299.743.870 100,00 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan- fall- bungs- Stimmrechte die teil der da- frist erworben werden Stimmrech- tum können te

Sub- summe B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te

Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total ff- kontrolliert gehaltene Finanz-/sonstige von er durch Ziffer Stimmrechte in Instrumente (%) beiden Aktien (%) (%) 1 Chaim 0,00 % 0,00 % 0,00 % Katzman 2 Norstar 1 0,00 % 0,00 % 0,00 % Hol- dings Inc 3 Norstar 2 0,00 % 0,00 % 0,00 % Israel Ltd 4 Gazit 3 0,00 % 0,00 % 0,00 % Globe Limited 5 Gazit 4 37,36 % 0,00 % 37,36 % Midas Limited 6 Gazit 4 62,64 % 0,00 % 62,64 % Gaia Limited

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Die Entwertung von 100.784.781 Aktien des Emittenten am 18. Februar 2022 (die aus einer Verschmelzung und einer Herabsetzung des Aktienkapitals nach dem Recht von Jersey resultierte) führte zu einer Änderung der Aufteilung des Aktienbesitzes.

Presse & Aktionäre: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey/Ellie Sweeney/Andrew Davis: scatrium@fticonsulting.com

Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von über 808.100 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Im Februar 2020 kündigte Atrium eine Strategie zur Diversifizierung des Portfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Wohnimmobilien, mit einem Schwerpunkt auf Warschau, an.

21.02.2022

Sprache: Deutsch Unternehmen: Atrium European Real Estate Limited 11-15 Seaton Place JE4 0QH St. Helier Jersey Guernsey

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1284883 21.02.2022

°