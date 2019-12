DGAP-Stimmrechte: Axel Springer SE (deutsch)

Axel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: Axel Springer SE Axel Springer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.12.2019 / 19:02 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Axel Springer SE Straße, Hausnr.: Axel-Springer-Straße 65

PLZ: 10888 Ort: Berlin Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900PXZU3YHO6HMD80

2. Grund der Mitteilung

Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund: Abgestimmtes Stimmrechtsverhalten (acting in concert)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Dr. h.c. Friede Springer Geburtsdatum: 15.08.1942

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co, Traviata B.V.

5. Datum der Schwellenberührung:

18.12.2019

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.) neu 89,73 % 46,12 % 89,73 % 107895311 letzte 44,48 % 0,00 % 44,48 % / Mittei- lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE0005754238 0 40902000 0,00 % 37,91 % DE0005501357 5502450 50411166 5,10 % 46,72 % Summe 96815616 89,73 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % % Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungszeit- Barausgleich Stimm- Stimm- Instru- keit / raum / Laufzeit oder physische rechte rechte ments Verfall Abwicklung absolut in % Vorer- n/a Frühestens 5 Physisch 49758335 46,12 werbs- Jahre nach dem % recht 18.12.2019 Summe 49758335 46,12 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oder höher höher höher Dr. h.c. Friede 89,73 % 46,12 % 89,73 % Springer Friede Springer % % % Verwaltungs GmbH Friede Springer GmbH & 89,73 % 46,12 % 89,73 % Co. KG AS Publizistik GmbH % % % Axel Springer 89,73 % 46,12 % 89,73 % Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co

Dr. h.c. Friede 89,73 % 46,12 % 89,73 % Springer Friede Springer % % % Verwaltungs GmbH Friede Springer GmbH & 89,73 % 46,12 % 89,73 % Co. KG Axel Springer 89,73 % 46,12 % 89,73 % Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co.

Dr. h.c. Friede 89,73 % 46,12 % 89,73 % Springer Friede Springer GmbH & 89,73 % 46,12 % 89,73 % Co. KG Axel Springer 89,73 % 46,12 % 89,73 % Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co

Dr. h.c. Friede 89,73 % 46,12 % 89,73 % Springer Friede Springer GmbH & 89,73 % 46,12 % 89,73 % Co. KG AS Publizistik GmbH % % % Axel Springer 89,73 % 46,12 % 89,73 % Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Abgestimmtes Stimmrechtsverhalten zwischen Traviata B.V., Traviata II S.à r.l., Dr. h.c. Friede Springer, Friede Springer GmbH & Co. KG, Axel Springer Gesellschaft für Publizistik GmbH & Co, Dr. Mathias Döpfner (einschließlich aller von ihm direkt oder indirekt gehaltenen Aktien) und Epiktet GmbH & Co. KG. Keine Aggregation von Stimmrechten und Instrumenten, da Mitteilunspflichtige die Stimmrechte zugerechnet bekommt (§34 WpHG), an denen sie Instrumente hält.

Datum

20.12.2019

Sprache: Deutsch Unternehmen: Axel Springer SE Axel-Springer-Straße 65 10888 Berlin Deutschland Internet: www.axelspringer.de

