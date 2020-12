DGAP-Stimmrechte: DO & CO Aktiengesellschaft (deutsch)

DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.12.2020 / 20:45 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Los Angeles, CA USA, 21.12.2020

Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: DO & CO Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: The Capital Group Companies, Inc. Sitz: Los Angeles, CA Staat: United States 4. Namen der Aktionäre: SMALLCAP World Fund, Inc. 5. Datum der Schwellenberührung: 18.12.2020

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 3,83 % 0,28 % 4,11 9 744 000 Tag der % Schwellen- berührung Situation in 0,00 % 0,00 % 0,00 der % vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) BörseG 2018) 2018) AT0000818802 0 373 161 0,00 % 3,83 % Subsumme A 373 161 3,83 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan- fall- bungs- Stimmrechte die teil der da- frist erworben werden Stimmrech- tum können te

Sub- summe B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te Rights to recall lent N/A N/A Physisch 27 482 0,28 % shares of Common Stock Subsumme 27 482 0,28 % B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt Direkt gehaltene Total ff- kontrol- gehaltene Finanz-/sonstige von er liert Stimmrechte in Instrumente (%) beiden durch Aktien (%) (%) Ziffer 1 The Capital Group Companies, Inc. 2 Capital 1 Research and Management Company

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: The Capital Group Companies, Inc. (¿CGC¿) is the parent company of Capital Research and Management Company (¿CRMC¿) and Capital Bank & Trust Company (¿CB&T¿). CRMC is a U.S.-based investment management company that serves as investment manager to the American Funds family of mutual funds, other pooled investment vehicles, as well as individual and institutional clients. CRMC and its investment manager affiliates manage equity assets for various investment companies through three divisions, Capital Research Global Investors, Capital International Investors and Capital World Investors. CRMC is the parent company of Capital Group International, Inc. (¿CGII¿), which in turn is the parent company of four investment management companies (¿CGII management companies¿): Capital International, Inc., Capital International Limited, Capital International Sàrl and Capital International K.K. CGII management companies and CB&T primarily serve as investment managers to institutional and high net worth clients. CB&T is a U.S.- based investment management company that is a registered investment adviser and an affiliated federally chartered bank.

Neither CGC nor any of its affiliates own shares of the Issuer for its own account. Rather, the shares reported on this Notification are owned by accounts under the discretionary investment management of one or more of the investment management companies described above.

SMALLCAP World Fund, Inc. is a mutual fund registered in the United States under the Investment Company Act of 1940. SMALLCAP World Fund, Inc. is the legal owner of shares in DO & CO AG.

As of 18 December 2020, SCWF held 400,643 shares (4,11%). SCWF is the direct owner of the shares disclosed as of 21 December 2020. As investment adviser to SCWF shares managed by CRMC (and disclosed by CGC as the parent company of CRMC) as of 21 December 2020 were 400,643 shares (4,11%).

Los Angeles, CA USA am 21.12.2020

