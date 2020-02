DGAP-Stimmrechte: ENCAVIS AG (deutsch)

ENCAVIS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: ENCAVIS AG ENCAVIS AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.02.2020 / 18:45 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: ENCAVIS AG Straße, Hausnr.: Große Elbstraße 59

PLZ: 22767 Ort: Hamburg Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200ECRGNL09Y2KJ67

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Registrierter Sitz, Staat: München, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

13.12.2019

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl der Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte nach (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) § 41 WpHG 7.b.2.) neu 4,03 % 0,00 % 4,03 % 137.039.147 letzte n/a % n/a % n/a % / Mittei- lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN absolut in % direkt zugerechnet direkt zugerechnet (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) (§ 33 WpHG) (§ 34 WpHG) DE0006095003 679.112 4.847.682 0,50 % 3,53 % Summe 5.526.794 4,03 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech- Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in % % Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm- Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in % % Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %, %, wenn 3% %, wenn 5% wenn 5% oder höher oder höher oder höher Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Bayern-Versicherung % % % Lebensversicherung AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Consal % % % Beteiligungsgesellschaft AG Union Krankenversicherung % % % AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts SAARLAND Feuerversicherung % % % AG SAARLAND Lebensversicherung % % % AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Bayerische % % % Landesbrandversicherung AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Bayerische % % % Landesbrandversicherung AG Versicherungskammer Bayern % % % Konzern-Rückversicherung AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Consal % % % Beteiligungsgesellschaft AG Bayerische % % % Beamtenkrankenkasse AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Öffentliche % % % Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Versicherungskammer Bayern % % % Pensionskasse AG

Versicherungskammer Bayern % % % Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts Bayerischer % % % Versicherungsverband Versicherungsaktiengesell- schaft

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Aktien werden über einen rechtlich unselbständigen Fonds gehalten, dessen Anleger die Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts sowie die unter Ziffer 8 genannten Unternehmen sind. Der Fonds wird in der Form der Miteigentumslösung von der Bayernlnvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwaltet. (siehe Veröffentlichung der Encavis AG vom 19.12.2019)

Datum

12.02.2020

14.02.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Internet: www.encavis.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

976379 14.02.2020

°