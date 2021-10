DGAP-Stimmrechte: PIERER Mobility AG (deutsch)

PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

^ DGAP Stimmrechtsmitteilung: PIERER Mobility AG PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.10.2021 / 17:43 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wien, 22. Oktober 2021 - Veröffentlichung gemäß § 40 Abs 1 WpHG

PIERER Mobility AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

1. Emittent

PIERER Mobility AG, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich

2. Grund der Mitteilung

Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten), Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Meldepflichtige Person

Name: Stefan Pierer

4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt

Pierer Konzerngesellschaft mbH, Pierer Bajaj AG (vormals PTW Holding AG)

5. Datum der Schwellenberührung

22. Oktober 2021

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person

% der % der Stimmrechte, die Gesamt Gesamtzahl Stimmrechte, die Finanz-/sonstigen in % der die zu Instrumente (7.a + Stimmrechte Aktien repräsentieren (7.b.1 + 7.b) des gehören 7.b.2) Emittenten (7.a) Situation am 75,64 % 0,00 % 75,64 33 796 535 Tag der % Schwellen- berührung Situation bei 63,37 % 0,00 % 63,37 vorheriger % Meldung (wenn anwendbar) 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.a. Stimmrechte die zu Aktien gehören

Anzahl der Anzahl der Stimmrechte Stimmrechte (absolut) (in %) ISIN direkt (§ 130 Indirekt (§ direkt (§ 130 indirekt (§ BörseG 2018) 133 BörseG BörseG 2018) 133 BörseG 2018) 2018 AT0000- 0 25 564 884 0,00 % 75,64 % KTMI02 Total: 25 564 884 75,64 % 7.b.1 Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrechte Instruments / Laufzeit (absolut) (in %)

Gesamt: 7.b.2 Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrechte Instruments / Laufzeit (absolut) (in %)

Gesamt: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt Direkt Ge- ff- kontrol- gehaltene gehaltene samt er liert durch Stimmrechte in Finanz/sonstige (%) Ziffer Aktien (%) Instrumente (%) 1 Stefan Pierer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2 Pierer 1 2,32 % 0,00% 2,32 Konzerngesell- % schaft mbH 3 Pierer 2 0,00% 0,00% 0,00% Industrie AG 4 Pierer Bajaj 3 73,32 % 0,00% 73,32 AG (vormals % PTW Holding AG) 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Anmerkungen

Am 22.10.2021 erfolgte die Eintragung der Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital. Das Grundkapital wurde dabei von EUR 22.538.674 um EUR 11.257.861 auf EUR 33.796.535 erhöht.

Aussender: PIERER Mobility AG Edisonstraße 1, 4600 Wels Österreich

Kontaktperson: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 (0)7242 / 69402 E-Mail: ir@pierermobility.com Website: https://www.pierermobility.com/ ISIN(s): AT0000KTMI02

22.10.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Internet: www.pierermobility.com

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1242987 22.10.2021

°