DGAP-Stimmrechte: SunMirror AG (deutsch)

SunMirror AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Dubai UAE, 6.12.2021

Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: SunMirror AG 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person Diarmuid Clohessy 4. Namen der Aktionäre: Mirador FZE 5. Datum der Schwellenberührung: 26.11.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 5,50 % 0,00 % 5,50 2 000 000 Tag der % Schwellen- berührung Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Prozentanteil Stimmrechte der Stimmrechte Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 Direkt (§ 130 Indirekt (§ 133 BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) BörseG 2018) CH0396131929 110 000 5,50 % Subsumme A 110 000 5,50 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan- fall- bungs- Stimmrechte die teil der da- frist erworben werden Stimmrech- tum können te

Sub- summe B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te

Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Zi- Name Direkt Direkt gehaltene Direkt gehaltene Total ff- kontrolliert Stimmrechte in Finanz-/sonstige von er durch Ziffer Aktien (%) Instrumente (%) beiden (%) 1 Diar- 0,00 % 0,00 % muid Clohes- sy 2 Mira- 1 5,50 % 5,50 % dor FZE

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Erstzulassung der Aktien der SunMirror AG zu einem regulierten Markt am 26. November 2021 mit Wirkung zum 29. November 2021 bekannt gegeben Ändert das vorherige Formular wie gewünscht.

Dubai UAE am 6.12.2021

Meldung erfolgt durch Mirador FZE Diarmuid Clohessy ct@opus-capital.ch +97 1 55 544 0857

Dubai UAE, 6.12.2021

Overview Notification made after deadline Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)

1. Issuer: SunMirror AG 2. Reason for the notification: Other 3. Person subject to notification obligation Diarmuid Clohessy 4. Name of shareholder(s): Mirador FZE 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 26.11.2021

6. Total positions

% of voting % of voting rights Total Total rights through of both number of attached to financial/other in % voting shares instruments (7.B.1 (7.A + rights of (7.A) + 7.B.2) 7.B) issuer Resulting 5,50 % 0,00 % 5,50 % 2 000 000 situation on the date on which threshold was crossed / reached Position of previous notification (if applicable)

Details 7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares ISIN Code Number of % of voting voting rights rights Direct (Sec 130 Indirect (Sec Direct (Sec Indirect (Sec BörseG 2018) 133 BörseG 130 BörseG 133 BörseG 2018) 2018) 2018) CH0396131929 110 000 5,50 % SUBTOTAL A 110 000 5,50 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018 Type of instrument Expi- Exer- Number of voting rights % of rati- cise that may be acquired if vo- on Peri- the instrument is ting Date od exercised right- s

SUBT- OTAL B.1 B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expi- Exer- Physical Number % of rati- cise / Cash of voting on Peri- Settle- voting rights Date od ment rights

SUBTOTAL B.2

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation: Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer. Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

N- Name Directly Shares held Financial/other Total of o- controlled directly instruments held both (%) . by No. (%) directly (%) 1 Diarmuid 0,00 % 0,00 % Clohessy 2 Mirador 1 5,50 % 5,50 % FZE

9. In case of proxy voting Date of general meeting: - Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

10. Sonstige Kommentare: Initial admission of SunMirror AG's shares to a Regulated Market disclosed on 26 November 2021 effective on 29 November 2021 Erstzulassung der Aktien der SunMirror AG zu einem regulierten Markt am 26. November 2021 mit Wirkung zum 29. November 2021 bekannt gegeben

Amends previous form as requested.

Dubai UAE am 6.12.2021

06.12.2021

Sprache: Deutsch Unternehmen: SunMirror AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug Schweiz Internet: https://www.sunmirror.ch

