DGAP-Stimmrechte: SunMirror AG (deutsch)

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Mosta, Malta, 8.4.2022

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: SunMirror AG 2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte 3. Meldepflichtige Person

Pierre Maliczak 4. Namen der Aktionäre: Paragon SICAV plc - First Mover Fund 5. Datum der Schwellenberührung: 31.3.2022 6. Gesamtpositi- on der meldepflich- tigen Person Prozentanteile Prozentanteile der Summe Gesamt- der Stimmrechte, die die von zahl der Stimmrechte, Finanz-/sonstigen 7.A + Stimmrech- die zu Aktien Instrumente 7.B te des gehören (7.A) repräsentieren (7.B.1 + in % Emitten- 7.B.2) ten Situation am 3,70 % 0,00 % 3,70 2 343 221 Tag der % Schwellen-- berührung Situation in 4,25 % 0,00 % 4,25 der % vorherigen Meldung (sofern anwendbar) Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Anzahl Prozentanteil Aktien der der Stimmrech- Stimmrechte te Direkt (§ 130 Indirekt (§ Direkt (§ Indirekt (§ BörseG 2018) 133 BörseG 130 BörseG 133 BörseG 2018) 2018) 2018) CH0396131929 86 699 3,70 % Subsumme A 86 699 3,70% B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Anzahl der Prozentan- fall- bungs- Stimmrechte die teil der da- frist erw orben w erden Stimmrech- tum können te

Sub- summe B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Ver- Ausü- Physisches Anzahl Prozentan- fall- bung- oder Cash der teil der da- sfri- Settlement Stimm- Stimmrech- tum st rechte te

Subsumme B.2 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. / Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Zif- N- Di- Di- Di- To- fer a- rekt rekt rekt tal m- kon- ge- ge- von e trol- hal- hal- bei- lier- tene tene den t Stim- Fina- (%) durc- mrec- nz/- h hte sons- Zif- in tige fer Akti- In- en stru- (%) men- te (%) 1 Pie- 0,00 0,00 0,00 rre % % % Ma- lic- zak 2 Pa- 1 3,70 0,00 3,70 ra- % % % gon SIC- AV plc - Fir- st Mo- ver Fun- d

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

Fall in voting rights in SunMirror AG following the exercise of convertible securities and a share capital increase from authorised capital. Mosta, Malta am 8.4.2022

13.04.2022

Sprache: Deutsch Unternehmen: SunMirror AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug Schweiz Internet: https://www.sunmirror.ch

