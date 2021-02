DGAP-Stimmrechte: TUI AG (deutsch)

TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Meldepflichtige:

Alexey A. Mordashov

Kirill A. Mordashov

Nikita A. Mordashov

Severgroup Limited Liability Company

Rayglow Limited

KN-Holdings Limited Liability Company

Unifirm Limited

Emittent: TUI AG, Hannover, Germany

Die Herren Alexey A. Mordashov, Kirill A. Mordashov und Nikita A. Mordashov teilten dem Emittenten und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 29. Januar 2021 gemäß § 33 Abs. 1 WpHG mit, dass ihr Stimmrechtsanteil und der Stimmrechtsanteil der anderen Meldepflichtigen an dem Emittenten die 30 %-Schwelle am 26. Januar 2021 überschritten hatte und zu diesem Zeitpunkt 30,01 % betrug (das entspricht 330.917.480 Stimmrechten).

Vor diesem Hintergrund teilen die Mitteilungspflichtigen der Emittentin hiermit gemäß § 43 Abs. 1 WpHG das Folgende mit:

I. Ziele, die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgt werden (§ 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG)

1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

2. Wenn die Marktbedingungen es zulassen und abhängig von der Entwicklung des Aktienkurses, könnten die Meldepflichtigen beschließen, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Käufe oder auf sonstige Weise zu erlangen.

3. Die Meldepflichtigen streben keine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands oder des Aufsichtsrates an, außer durch die Ausübung der Stimmrechte der Unifirm Limited im Rahmen der ordentlichen Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern in der Hauptversammlung und außer durch die Vertreter der Meldepflichtigen im Aufsichtsrat, die ihre Rolle bei vom Aufsichtsrat zu treffenden Entscheidungen in Bezug auf anstehende Bestellungen oder Abberufungen von Vorstandsmitgliedern ausüben.

4. Die Meldepflichtigen streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

II. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG)

Die Meldepflichtigen haben eigene Mittel eingesetzt, um den Erwerb der Stimmrechte zu finanzieren.

