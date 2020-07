DGB begrüßt angekündigtes Gesetz gegen Ausbeutung in der Produktion

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat das angekündigte Gesetz für menschenwürdige Produktionsbedingungen begrüßt. Die entsprechende Initiative von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sei die logische Konsequenz der gescheiterten freiwilligen Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei einer von der Regierung organisierten Befragung hatten von rund 2250 befragten großen Unternehmen nur 455 Firmen gültige Antworten zurückgemeldet. Es ging dabei um die Einhaltung sozialer und ökologischer Grundrechte bei der Produktion etwa in Asien oder Afrika.

Hoffmann sagte, das Befragungsergebnis zeige, "dass die zwei Jahrzehnte andauernde Debatte um sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmensführung keine ausreichende Wirkung entfaltet hat". Nun sei der Gesetzgeber gefordert. "Das sorgt schließlich auch für Wettbewerbsgleichheit für all jene Unternehmen, die sich ihrer sozialen Verantwortung gestellt haben", sagte Hoffmann.

"Menschenrechte sind unveräußerlich und dürfen nicht Bestandteil von wirtschaftlichem Wettbewerb sein", betonte der DGB-Chef. "Zur Qualität von Produkten und Dienstleistungen, die in Deutschland und Europa produziert und gehandelt werden, muss immer auch die Qualität der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen gehören, die diese herstellen."

Eine gesetzliche Regelung in Deutschland wäre aus Sicht des DGB auch eine willkommene Unterstützung der Pläne des EU-Kommissars für Justiz, Didier Reynders. Reynders plant eine EU-Richtlinie zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten für Unternehmen in Europa. Hoffmann sieht die aktuelle Rolle Deutschlands in der EU als gute Chance für ein einheitliches Vorgehen gegen Ausbeutung in der Produktion. Er sagte: "Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft bietet sich dafür hervorragend an."/bw/DP/zb