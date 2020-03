DGB warnt vor Scheitern des Ganztagsanspruchs an Grundschulen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert deutlich mehr Geld vom Bund für den geplanten Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen und warnt vor einem Scheitern des Vorhabens. "Alle Prognosen zeigen deutlich, dass die avisierten zwei Milliarden Euro bei weitem nicht ausreichen, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025 umzusetzen", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund müsse sich dauerhaft und mit deutlich mehr Geld beteiligen, sonst drohe der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zu scheitern.

Ab 2025 sollen nach dem Willen der großen Koalition alle Kinder in Deutschland von der ersten bis zur vierten Klasse einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben, an fünf Tagen in der Woche, für acht Stunden am Tag. Die Kosten für den Ausbau für Räumlichkeiten und Gebäude an den rund 15 000 Grundschulen in Deutschland werden auf fünf bis sieben Milliarden Euro geschätzt. Dazu kommen prognostizierte laufende Betriebskosten pro Jahr von bis zu vier Milliarden Euro. Der Bund will einem Gesetz zufolge, das an diesem Donnerstag zum ersten Mal im Bundestag beraten wird, bisher zwei Milliarden Euro für die Investitionskosten zur Verfügung stellen. Auch Länder, Städte und Gemeinden hatten immer wieder kritisiert, dass dies viel zu wenig sei.